Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά όσον αφορά το αεροσκάφος που άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Κατά πληροφορίες, η πτήση EI402 της Air Lingus αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Δουβλίνου στις 6:23 π.μ. και η προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο «Λεονάρντο ντα Βίντσι» του Φιουμιτσίνο στη Ρώμη ήταν προγραμματισμένη για τις 10:50 π.μ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα