Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

 05.11.2026 - 11:00
Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus , το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο–Ρώμη, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας, έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.

Από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά όσον αφορά το αεροσκάφος που άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

 

Κατά πληροφορίες, η πτήση EI402 της Air Lingus αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Δουβλίνου στις 6:23 π.μ. και η προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο «Λεονάρντο ντα Βίντσι» του Φιουμιτσίνο στη Ρώμη ήταν προγραμματισμένη για τις 10:50 π.μ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Πίπης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο περιστατικό: Τον κάλεσαν στην Αστυνομία και πήγε οδηγώντας μεθυσμένος
Ζώδια: Αλήθειες έρχονται στο φως και αλλάζουν τις ισορροπίες – Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν
Viral βίντεο: TikToker έχασε 150 ευρώ σε υπεραγορά και αποθέωσε την Κύπρο – Τι συνέβη
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντόπισαν έξι φιαλίδια για αισθητικές επεμβάσεις σε αποσκευές επιβάτη - Δείτε φωτογραφία

 05.11.2026 - 10:52
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Στους δρόμους εργαζόμενοι του Υπουργείου Παιδείας – Διαμαρτυρία και πορεία προς το Προεδρικό – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

 05.11.2026 - 11:08
Κυπριακό: Προαναγγέλλει ανακοινώσεις ο ΠτΔ - Αποκάλυψε επικοινωνία με την Ολγκίν

Κυπριακό: Προαναγγέλλει ανακοινώσεις ο ΠτΔ - Αποκάλυψε επικοινωνία με την Ολγκίν

Σε θετικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται η διαδικασία για το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκεκριμένων ανακοινώσεων εντός του Σαββατοκύριακου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Προαναγγέλλει ανακοινώσεις ο ΠτΔ - Αποκάλυψε επικοινωνία με την Ολγκίν

Κυπριακό: Προαναγγέλλει ανακοινώσεις ο ΠτΔ - Αποκάλυψε επικοινωνία με την Ολγκίν

  •  05.11.2026 - 11:20
ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

  •  05.11.2026 - 06:34
Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

  •  05.11.2026 - 06:27
Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

  •  05.11.2026 - 09:19
Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

  •  05.11.2026 - 08:28
Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

  •  05.11.2026 - 08:55
Μονή Αββακούμ: Ανατροπή από το Ανώτατο για τα βίντεο – Ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης

Μονή Αββακούμ: Ανατροπή από το Ανώτατο για τα βίντεο – Ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης

  •  05.11.2026 - 09:55
Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

  •  05.11.2026 - 11:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα