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Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντόπισαν έξι φιαλίδια για αισθητικές επεμβάσεις σε αποσκευές επιβάτη - Δείτε φωτογραφία

 05.11.2026 - 10:52
Αεροδρόμιο Λάρνακας: Εντόπισαν έξι φιαλίδια για αισθητικές επεμβάσεις σε αποσκευές επιβάτη - Δείτε φωτογραφία

Σε κατάσχεση έξι φιαλιδίων με σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε αισθητικές επεμβάσεις προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε σύλληψη γιατρού και κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών σκευασμάτων, το Τμήμα Τελωνείων εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, παραθέτοντας τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο έλεγχος σε επιβάτη από την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 24 Οκτωβρίου 2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και με τη συνδρομή μελών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), εντόπισαν επιβάτη που είχε αφιχθεί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας από την Ελλάδα.

Οι λειτουργοί προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο των αποσκευών του, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν πέντε φιαλίδια με υγρό που χρησιμοποιείται σε αισθητικές επεμβάσεις, καθώς και ένα επιπλέον φιαλίδιο με αναισθητικό υγρό, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα κατακρατήθηκαν, ενώ το Τμήμα Τελωνείων απευθύνθηκε στις αρμόδιες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ζητώντας οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό τους.

Δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο

Στις 27 Οκτωβρίου 2026, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ενημερώθηκαν από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν διέθεταν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως εκ τούτου, προχώρησαν στην κατάσχεσή τους, λόγω παραβίασης του άρθρου 9 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Το Τμήμα Τελωνείων διευκρινίζει ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από το Τελωνείο Λάρνακας.

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