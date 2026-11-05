Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν οι γονείς της μικρής Μαριτίνας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι πρώτοι που κινούνται δικαστικά

Η οικογένεια, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Αλέξη Αθανασόπουλου και Πάνου Παναγιωτόπουλου, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά το στάδιο της ανάκρισης, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των εμπλεκομένων. Παράλληλα, οι γονείς ζητούν να γίνει σεβαστή η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν, τονίζοντας ότι μοναδική τους προτεραιότητα παραμένει η υγεία και η φροντίδα της κόρης τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:



«Κατόπιν εντολής της Μαρίας Ελένης Χαρίτου και του συζύγου της, Αλέξανδρου Ορμπελάτζε, ανακοινώνουμε ότι αναλάβαμε τη νομική εκπροσώπησή της οικογένειας, σχετικά με την ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους τους υπευθύνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η οποία, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αφορά σε πράξεις απάτης ανυποψίαστων πολιτών και υπεξαίρεσης σε βάρος οικογενειών παιδιών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αναμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών ενώπιον του κ. Ανακριτή και προτιθέμεθα να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο στάδιο της Ανάκρισης σε βάρος των κατηγορούμενων.

Η οικογένεια αντιλαμβάνεται το έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την υπόθεση και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα στήριξης της μικρής Μαριτίνας, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή της.

Εκφράζει, όμως, την παράκληση να γίνει σεβαστή η κρισιμότητα και η δυσκολία της κατάστασης και το γεγονός ότι μοναδικό μέλημα των γονέων της Μαριτίνας, αυτή τη χρονική περίοδο, είναι η συμπαράσταση στο παιδί τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το έργο της, θα αποκαλυφθεί όλη η Αλήθεια και θα αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους.



Οι πληρεξούσιο δικηγόροι της οικογένειας

Αλέξης Αθανασόπουλος - Πάνος Παναγιωτόπουλος»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα