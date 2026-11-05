Γιώργος Μαζωνάκης: Παραδίδονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών - Τα πιθανά αποτελέσματα

Όπως αναφέρει σχετικά το Mega, σήμερα, Πέμπτη, παραδίδονται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία τα σχετικά αποτελέσματα, από την πρώτη εικόνα των οποίων φαίνεται πως δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Συγκεκριμένα, από τον τοξικολογικό, ποσοτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αίμα του τραγουδιστή, δεν εντοπίστηκαν ουσίες σε τοξικές συγκεντρώσεις, με τα τελικά αποτελέσματα να γίνονται γνωστά αργότερα σήμερα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι φαίνεται να επέφερε τον θάνατό του

Από τα σχετικά στοιχεία, που δεν είναι επίσημα, προκύπτει ότι η ποσότητα των ουσιών που βρέθηκαν μέσα στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν φαίνεται πως επέφεραν τον θάνατό του.

Παράλληλα, σε δεύτερο χρόνο διαπιστώθηκε ότι επέδρασε πολύ επιβαρυντικά για την υγεία του η απουσία του αναισθησιολόγου στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Ο γιατρός δεν χορήγησε την απαιτούμενη αναισθησία στον Γιώργο Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνσή του.

Σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, οι ουσίες προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με τελική κατάληξη τον θάνατο.

Στο επίκεντρο της έρευνας η αναισθησιολόγος

Στο επίκεντρο της έρευνας φαίνεται πως βρίσκεται η 61χρονη αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να κλήθηκε από νοσηλεύτρια του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή με συνέπεια να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του τραγουδιστή, εξετάζουν τη σχέση της με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, αλλά και τη διαδρομή των φαρμακευτικών ουσιών που εντοπίστηκαν τόσο στο ιατρείο όσο και στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες για την προμήθεια μιδαζολάμης, ουσίας που χρησιμοποιείται σε ιατρικές πράξεις και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ύφος της επικοινωνίας τους ενδέχεται να υποδηλώνει στενή συνεργασία και μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία προμήθειας φαρμάκων, αντί για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό. Εφόσον η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της έρευνας, δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες κατηγορίες για συνέργεια σε βάρος προσώπων που φέρονται να είχαν σχετικό ρόλο.

Η επικοινωνία μεταξύ της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού και της αναισθησιολόγου φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου επτά ημέρες πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ είχαν προηγηθεί κι άλλες τρεις κατά τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που έχουν γίνει γνωστά, η κατηγορούμενη γιατρός επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο ζητώντας της να της στείλει μιδαζολάμη, αναφέροντας ότι δεν είχε διαθέσιμη ποσότητα. Η συνομιλία φέρεται να εξελίχθηκε ως εξής:

Κατηγορούμενη γιατρός: «Καλημέρα, τι κάνεις; Μπορείς να μου στείλεις με κάποιον μιδαζολάμη; Δεν έχω καθόλου».

Αναισθησιολόγος: «Ναι, αμέ. Τι ώρα θες;»

Κατηγορούμενη γιατρός: «Ό,τι ώρα μπορείς εσύ».

Αναισθησιολόγος: «10 με 11».

Κατηγορούμενη γιατρός: «Οκ. Θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γ...».

Από τον διάλογο προκύπτει ότι η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να ζήτησε την αποστολή της ουσίας, ενώ η αναισθησιολόγος εμφανίζεται να συμφωνεί και να προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να γίνει η αποστολή. Η αναφορά σε τρίτο πρόσωπο, τον Γιάννη, εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα γινόταν η παράδοση.

Το κρίσιμο στοιχείο για τις αρχές δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο αίτημα, αλλά το κατά πόσο η επικοινωνία αυτή εντάσσεται σε μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη πρακτική μεταξύ των δύο γυναικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αρχές εκτιμούν ότι ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούν παραπέμπει σε οικειότητα και σε ήδη διαμορφωμένη διαδικασία συνεργασίας.

Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρχε συστηματική προμήθεια και διακίνηση φαρμακευτικών ουσιών, ενδέχεται να εξεταστεί η απόδοση νέων κατηγοριών για συνέργεια σε πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη διαδικασία.