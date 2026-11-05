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ΔΙΕΘΝΗ

Απέλυσαν Ιταλό σεφ στην Αυστραλία επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα: «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»

 05.11.2026 - 12:45
Απέλυσαν Ιταλό σεφ στην Αυστραλία επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα: «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»

Ένας Ιταλός σεφ στην Αυστραλία έχασε τη δουλειά του επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα, θεωρώντας ότι ένας τέτοιος συνδυασμός αποτελεί «προσβολή προς την ιταλική κουλτούρα».

Σύμφωνα με το BBC, ο Νταβίντε Ταμπουρέλα απολύθηκε τον Μάιο από το εστιατόριο La Costa στο Μπρίσμπεϊν, το οποίο έχει πλέον κλείσει, έπειτα από διαφωνίες με τη διεύθυνση σχετικά με τη συμπεριφορά του στον χώρο εργασίας. Ανάμεσα στα περιστατικά που οδήγησαν στην απόλυσή του ήταν η άρνησή του να ετοιμάσει πίτσες με ζαμπόν και ανανά για τους καλεσμένους μιας εκδήλωσης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει οδηγίες της διοίκησης όταν αυτές προσέβαλλαν την πολιτιστική του ταυτότητα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο σεφ προσέφυγε στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας της Αυστραλίας (Fair Work Commission), καταγγέλλοντας ότι απολύθηκε άδικα. Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, αυτή ήταν η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια που ο Ταμπουρέλα αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ανανά σε πίτσα. Μάλιστα, είχε ζητήσει στο παρελθόν από τον εργοδότη του να ενημερωθεί για το πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα.

Η διεύθυνση, πάντως, υποστήριξε ότι υπήρχαν και άλλα προβλήματα, όπως η χρήση απρεπούς γλώσσας, ο τρόπος επικοινωνίας του σεφ και οι εντάσεις στον χώρο εργασίας. Τον Απρίλιο, μάλιστα, ο Ταμπουρέλα είχε σπάσει οστά στο δεξί του χέρι, χτυπώντας ένα μεταλλικό κιγκλίδωμα σε ένα οργισμένο ξέσπασμα.

Η Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή του επειδή είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα, χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας αν η απόλυση ήταν δίκαιη. Παράλληλα, ο σεφ έχασε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μόνιμη παραμονή στην Αυστραλία μέσω εργοδοτικής χορηγίας βίζας από το συγκεκριμένο εστιατόριο. «Υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την ιστορία από ένα υλικό πίτσας», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του εστιατορίου, Έλιοτ Ίνγκραμ.

Η ειρωνεία είναι ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο Κουίνσλαντ, την πολιτεία όπου παράγεται το σύνολο της εμπορικής παραγωγής ανανά της Αυστραλίας. Ο Ιταλός σεφ, πάντως, φαίνεται πως βρήκε νέα δουλειά σε άλλο εστιατόριο του Μπρίσμπεϊν, στο μενού του οποίου, σύμφωνα με έλεγχο του βρετανικού πρακτορείου, δεν υπάρχει πίτσα με ανανά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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