Αν ένας άντρας έχει αυτές τις 8 συνήθειες, τρέξε όσο πιο μακριά γίνεται

Όλοι έχουμε βρεθεί - δυστυχώς - σε λάθος σχέσεις ή μάλλον σε σχέσεις με λάθος ανθρώπους. Αν κάποιος μπορούσε να εφεύρει ένα μαγικό κουμπί, το οποίο θα μας απέτρεπε από το να συναναστραφούμε με ακατάλληλα άτομα, σώζοντας τον χρόνο, την ψυχή και την ενέργειά μας, σίγουρα θα πλούτιζε. Οι περισσότερες από εμάς έχουμε μπει σε τοξικές, συναισθηματικά μπερδεμένες καταστάσεις με άντρες, από τις οποίες δεν καταφέραμε να βγούμε αλώβητες. Αν, όμως, γνωρίζαμε από την αρχή τα red flags, τότε ίσως και να είχαμε προλάβει να προστατέψουμε τον εαυτό μας.

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα σχέσεων, οι “λάθος” άντρες τείνουν να έχουν στην καθημερινότητα τους οκτώ συνήθειες, οι οποίες βροντοφωνάζουν πως εδώ τα πράγματα δεν είναι καθαρά και ξάστερα. Ναι, δεν θα τις καταλάβεις όλες από το πρώτο ραντεβού, ωστόσο αν δώσεις την πρέπουσα σημασία, θα τις αντιληφθείς από την αρχή της σχέσης. Αυτά τα τοξικά χαρακτηριστικά έχουν τη δύναμη να σε διαλύσουν - ψυχικά και συναισθηματικά - συνεπώς δεν αξίζει καν τον κόπο να μπεις στη διαδικασία.

8 συνήθειες που αν έχει ένας άντρας είναι κόκκινο πανί

1. Σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ζητάς συνεχώς πολλά

Όταν εκφράζεις την ανάγκη σου για λίγη περισσότερη επικοινωνία, μια τρυφερή κίνηση ή περισσότερο χρόνο μαζί του, εκείνος σε βγάζει υπερβολική. Αντί να προσπαθήσει να καταλάβει τι αισθάνεσαι, σου λέει ότι γκρινιάζεις, ότι είσαι απαιτητική ή ότι "δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω". Ένας άντρας που σε κάνει να νιώθεις ενοχές επειδή έχεις συναισθηματικές ανάγκες δεν είναι απαραίτητα αυτός που μπορεί να σου προσφέρει μια υγιή σχέση.

2. Εξαφανίζεται και επιστρέφει όποτε τον βολεύει

Μπορεί να περάσουν δύο ημέρες χωρίς να δώσει σημεία ζωής και ξαφνικά να εμφανιστεί με ένα μήνυμα αργά το βράδυ. Όταν είστε μαζί, όλα μοιάζουν υπέροχα, αλλά μόλις απομακρυνθείτε, η επικοινωνία γίνεται υπόθεση δική σου. Αυτή η συμπεριφορά, γνωστή και ως ghosting ή intermittent communication, δημιουργεί ανασφάλεια και σε κρατά σε μια διαρκή αναμονή. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς κανέναν για να σου δείξει ότι ενδιαφέρεται.



3. Δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη των πράξεών του

Για εκείνον φταίνε πάντα οι άλλοι: η πρώην του ήταν τρελή, ο κολλητός του τον παρέσυρε, η δουλειά τον έχει κάνει νευρικό και εσύ απλώς δεν τον καταλαβαίνεις. Ακόμη κι όταν κάνει ξεκάθαρα λάθος, θα βρει έναν τρόπο να δικαιολογηθεί ή να μεταφέρει την ευθύνη σε εσένα. Πρόσεξε ιδιαίτερα αν δεν ακούς ποτέ ένα ειλικρινές "συγγνώμη, έκανα λάθος". Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του δύσκολα θα προσπαθήσει να αλλάξει συμπεριφορά.

4. Μιλάει υποτιμητικά για όλες τις πρώην του

Αν κάθε γυναίκα με την οποία είχε σχέση είναι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ζηλιάρα, χειριστική, προβληματική ή "τρελή", κράτησε μια επιφύλαξη. Φυσικά, δεν χρειάζεται να έχει καλές σχέσεις με όλες τις πρώην του, όμως ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Αν δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε ένα δικό του λάθος σε προηγούμενες σχέσεις, υπάρχει πιθανότητα να κάνει το ίδιο και όταν έρθει η σειρά σου.



5. Θέλει να ελέγχει πού είσαι και με ποιον βρίσκεσαι

Στην αρχή μπορεί να παρουσιάζει τη ζήλια του ως ενδιαφέρον. Σε ρωτάει πού είσαι, με ποιον βγήκες, γιατί άργησες να απαντήσεις και ποιος είναι αυτός που σου έκανε like στο Instagram. Σταδιακά, όμως, οι ερωτήσεις γίνονται απαιτήσεις και αρχίζει να έχει άποψη για το τι θα φορέσεις, ποιους φίλους θα συναντήσεις και πού θα διασκεδάσεις. Μην μπερδεύεις την κτητικότητα με την αγάπη. Το ενδιαφέρον δεν απαιτεί έλεγχο και η σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να δίνεις αναφορά για κάθε σου κίνηση.

6. Σε συγκρίνει με άλλες γυναίκες

Είτε πρόκειται για την πρώην του είτε για κάποια συνάδελφο ή influencer που ακολουθεί στα social media, βρίσκει πάντα έναν τρόπο να σε συγκρίνει μαζί της. Μπορεί να σχολιάζει το σώμα σου, την εμφάνισή σου, τα ρούχα σου ή ακόμη και τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Κάποιες φορές, μάλιστα, παρουσιάζει τα σχόλιά του ως δήθεν αθώα πειράγματα. Η πραγματικότητα είναι πως ένας σύντροφος που σε σέβεται δεν έχει ανάγκη να σε μειώνει για να νιώσει ο ίδιος ανώτερος. Δεν είσαι σε διαγωνισμό με καμία άλλη γυναίκα.

7. Είναι αγενής με ανθρώπους από τους οποίους δεν έχει κάτι να κερδίσει

Παρατήρησε πώς συμπεριφέρεται στον σερβιτόρο που άργησε να φέρει την παραγγελία, στον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ ή στον διανομέα που έφτασε με καθυστέρηση. Αν γίνεται απότομος, ειρωνικός ή προσβλητικός απέναντι σε ανθρώπους που απλώς κάνουν τη δουλειά τους, μην προσπεράσεις αυτή τη συμπεριφορά. Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται σε όσους θεωρεί ότι δεν έχουν κάποια χρησιμότητα για εκείνον αποκαλύπτει πολλά για την ενσυναίσθηση και τον χαρακτήρα του. Και όχι, δεν είναι "μαγκιά" να φέρεσαι άσχημα στους άλλους.



8. Σε κάνει να αμφισβητείς διαρκώς τον εαυτό σου

Του λες ότι κάτι σε πλήγωσε και εκείνος επιμένει ότι το φαντάστηκες. Αρνείται πράγματα που είπε, διαστρεβλώνει συζητήσεις και καταλήγεις να αναρωτιέσαι αν τελικά εσύ θυμάσαι λάθος ή αν είσαι υπερβολικά ευαίσθητη. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί μορφή gaslighting, δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης που σε κάνει να αμφισβητείς την αντίληψη και την κρίση σου. Αν μια σχέση σε κάνει συστηματικά να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου αντί να αισθάνεσαι ασφάλεια, αξίζει να αναρωτηθείς σοβαρά αν θέλεις να παραμείνεις σε αυτή.

Πηγή: gazzetta.gr