Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις: «Δεν γίνεται το κράτος να παίρνει περιουσίες και οι πολίτες να περιμένουν χρόνια για αποζημίωση»

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων δημόσιας ωφελείας. «Χωρίς αυτό το εργαλείο, πολλές αναπτυξιακές παρεμβάσεις του κράτους δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν», είπε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι πίσω από κάθε απαλλοτρίωση υπάρχει μια ιδιωτική περιουσία. «Η ιδιοκτησία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και η αναγκαστική απαλλοτρίωση πρέπει να είναι μέτρο που να εφαρμόζεται με αυστηρές προϋποθέσεις, διαφάνεια και δίκαιη αποζημίωση».

Το ΕΛΑΜ, είπε, θεωρεί πολύ θετικό μέτρο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, «ιδιαίτερα ως προς την καλύτερη ενημέρωση των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, την ηλεκτρονική δημοσίευση των γνωστοποιήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής των κοινοτικών αρχών στη διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Όπως είπε, «δεν είναι δυνατόν το κράτος να απαιτεί από τους πολίτες τους να παραχωρούν τις ιδιοκτησίες τους για σκοπούς δημοσίας ωφελείας και στη συνέχεια να περιμένουν χρόνια για την αποζημίωση». Επισήμανε ότι η αποζημίωση πρέπει να είναι δίκαιη, έγκαιρη και πραγματική και να διασφαλίζεται ότι η απαλλοτριωθείσα περιουσία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό τον οποίο απαλλοτριώθηκε.

«Το ζητούμενο είναι ένα: αποτελεσματικότητα του κράτους και προστασία του πολίτη», είπε καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ