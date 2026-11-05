Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑναγκαστικές απαλλοτριώσεις: «Δεν γίνεται το κράτος να παίρνει περιουσίες και οι πολίτες να περιμένουν χρόνια για αποζημίωση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις: «Δεν γίνεται το κράτος να παίρνει περιουσίες και οι πολίτες να περιμένουν χρόνια για αποζημίωση»

 05.11.2026 - 14:03
Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις: «Δεν γίνεται το κράτος να παίρνει περιουσίες και οι πολίτες να περιμένουν χρόνια για αποζημίωση»

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις συζητήθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικών την Πέμπτη.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων δημόσιας ωφελείας. «Χωρίς αυτό το εργαλείο, πολλές αναπτυξιακές παρεμβάσεις του κράτους δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν», είπε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι πίσω από κάθε απαλλοτρίωση υπάρχει μια ιδιωτική περιουσία. «Η ιδιοκτησία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και η αναγκαστική απαλλοτρίωση πρέπει να είναι μέτρο που να εφαρμόζεται με αυστηρές προϋποθέσεις, διαφάνεια και δίκαιη αποζημίωση».

Το ΕΛΑΜ, είπε, θεωρεί πολύ θετικό μέτρο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, «ιδιαίτερα ως προς την καλύτερη ενημέρωση των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, την ηλεκτρονική δημοσίευση των γνωστοποιήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής των κοινοτικών αρχών στη διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Όπως είπε, «δεν είναι δυνατόν το κράτος να απαιτεί από τους πολίτες τους να παραχωρούν τις ιδιοκτησίες τους για σκοπούς δημοσίας ωφελείας και στη συνέχεια να περιμένουν χρόνια για την αποζημίωση». Επισήμανε ότι η αποζημίωση πρέπει να είναι δίκαιη, έγκαιρη και πραγματική και να διασφαλίζεται ότι η απαλλοτριωθείσα περιουσία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό τον οποίο απαλλοτριώθηκε.

«Το ζητούμενο είναι ένα: αποτελεσματικότητα του κράτους και προστασία του πολίτη», είπε καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Πίπης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Μονή Αββακούμ: Ανατροπή από το Ανώτατο για τα βίντεο – Ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης
Ζώδια: Αλήθειες έρχονται στο φως και αλλάζουν τις ισορροπίες – Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Viral βίντεο: TikToker έχασε 150 ευρώ σε υπεραγορά και αποθέωσε την Κύπρο – Τι συνέβη
Είναι επικίνδυνο να πίνουμε καφέ με άδειο στομάχι; - Ειδικοί απαντούν
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επικίνδυνες οικοδομές: «Αγκάθι» η χρηματοδότηση – Διαφωνούν Υπουργείο Εσωτερικών και ΕΟΑ

 05.11.2026 - 13:53
Επόμενο άρθρο

Χωρίς ρεύμα και σήμα για 3 ημέρες - Τι θέλει η ΕΕ να έχεις στο σπίτι

 05.11.2026 - 14:10
Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 9ης Νοεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

  •  05.11.2026 - 14:15
ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

  •  05.11.2026 - 06:34
Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

  •  05.11.2026 - 06:27
Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

  •  05.11.2026 - 09:19
Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

  •  05.11.2026 - 08:28
Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

  •  05.11.2026 - 08:55
Έριξε τη... βόμβα ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας

Έριξε τη... βόμβα ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας

  •  05.11.2026 - 12:47
Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

  •  05.11.2026 - 11:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα