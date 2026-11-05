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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Εξετάζουμε αν μπορούν να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι στην Τουρκία, πρόωρο να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων

 05.11.2026 - 14:30
Ερντογάν: Εξετάζουμε αν μπορούν να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι στην Τουρκία, πρόωρο να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων

Για τις εξελίξεις στο ουκρανικό και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ να επηρεάσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επί τουρκικού εδάφους και στο ενδεχόμενο συνάντησης του Ουκρανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στη Ουκρανία κατά την επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στην Τουρκία το Σάββατο. Είχαμε μάλιστα και ένα κοινό γεύμα εργασίας. Τονίσαμε και εξηγήσαμε στον κ. Ζελένσκι ότι η ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των διαπραγματεύσεων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τον τερματισμό αυτού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ως Τουρκία, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε» είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ στη συνέχεια, όταν κλήθηκε να απαντήσει πόσο πιθανό είναι να οργανωθεί μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη χώρα του, είπε: «Έπειτα από αυτή τη συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι, επιθυμούμε τώρα να συνομιλήσουμε και με τον κ. Πούτιν, προκειμένου να εξετάσουμε το ζήτημα και από τη ρωσική πλευρά. Στο μεταξύ, οι αρμόδιοι συνεργάτες μου, με πρώτο τον υπουργό Εξωτερικών, θα συνομιλήσουν με τους ομολόγους τους ώστε να προετοιμάσουν κατάλληλα και τη ρωσική πλευρά για αυτή τη συνάντηση».

Σε ερώτηση που του έγινε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και την αλλαγή ισορροπιών που σημαίνει η επικράτηση των Δημοκρατικών, είπε: «Εύχομαι τα εκλογικά αποτελέσματα να αποβούν επωφελή για τον αμερικανικό λαό. Παράλληλα, ευελπιστώ οι επιπτώσεις αυτών των αποτελεσμάτων στην περιοχή μας και στην παγκόσμια πολιτική να είναι θετικές. Σε αυτή τη φάση θα ήταν μάλλον πρόωρο να προβούμε σε κατηγορηματικές διατυπώσεις. Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις είναι βαθιές και εδράζονται σε γερές βάσεις. Είμαστε δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, με μακροχρόνιες στρατηγικές σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας διέρχεται εδώ και καιρό μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο. Δυστυχώς, γύρω μας συνεχίζονται πόλεμοι, συγκρούσεις και ακρότητες».

«Εμείς επιθυμούμε να επικρατήσει το ταχύτερο δυνατό ηρεμία στην περιοχή μας. Η μεγαλύτερη προσδοκία μας είναι τα εκλογικά αποτελέσματα να συμβάλουν στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη γεωγραφική μας γειτονιά. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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