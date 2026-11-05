Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤ/κ ΜΜΕ: Με Έρχιουρμαν, Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου θα συναντηθεί ο Φιντάν στα κατεχόμενα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ/κ ΜΜΕ: Με Έρχιουρμαν, Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου θα συναντηθεί ο Φιντάν στα κατεχόμενα

 05.11.2026 - 14:57
Τ/κ ΜΜΕ: Με Έρχιουρμαν, Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου θα συναντηθεί ο Φιντάν στα κατεχόμενα

Συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και τον «υπουργό εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, κατά τις οποίες θα συζητήσει για τις  σχέσεις Τουρκίας - ψευδοκράτους και το Κυπριακό θα έχει στα κατεχόμενα αύριο ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ.

Η "Κίπρις ποστασί" επικαλείται πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και γράφει ότι πρόκειται για «επίσκεψη εργασίας».

Η τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι η Τουρκία τονίζει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει μέσα από τη συνύπαρξη «δύο κρατών», ότι πρέπει να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα τα "εγγενή δικαιώματα" των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή "η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς", και ότι στη βάση της μη επίλυσης του Κυπριακού μέχρι σήμερα βρίσκεται η άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί τα "εγγενή δικαιώματα" των Τουρκοκυπρίων, καθώς και η "αποπροσανατολιστική άρνησή" της να μοιραστεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική ευημερία με τους Τουρκοκυπρίους.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το 2022, στις ομιλίες του στη ΓΣ των ΗΕ απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα για την άμεση αναγνώριση της «τδβκ», προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι μετά το άτυπο τριμερές δείπνο στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου 2024 μεταξύ του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και των δύο ηγετών, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ΟΗΕ επιβεβαιώθηκε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των πλευρών. Από το 2025, κατόπιν πρότασης του κ. Γκουτέρες, ξεκίνησε μια διαδικασία με στόχο τον εντοπισμό τομέων συνεργασίας που θα μπορούσαν να αποβούν προς όφελος και των δύο πλευρών, καθώς και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της δημιουργίας κουλτούρας συνεργασίας, προστίθεται.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται, υπό την αιγίδα του ΓΓ πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 17-18 Μαρτίου 2025 η πρώτη διευρυμένης μορφής άτυπη συνάντηση με τη συμμετοχή των ηγετών των δύο πλευρών και των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας, όπου καθορίστηκαν έξι θεματικές ενότητες συνεργασίας πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν οι πλευρές.

Στη δεύτερη συνάντηση παρόμοιας μορφής που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη στις 16-17 Ιουλίου 2025, επανεξετάστηκαν οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε στις εν λόγω θεματικές ενότητες συνεργασίας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη προόδου μέχρι σήμερα σε σημαντικά κεφάλαια, όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, σημειώνεται.

Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο νησί στις 27-29 Ιουλίου. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις διμερείς και τριμερείς επαφές του με τους ηγέτες, σημείωσε ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες πάνω στις εν λόγω θεματικές ενότητες συνεργασίας και ότι, κατόπιν της προετοιμασίας των απαραίτητων προϋποθέσεων, αποφασίστηκε η διοργάνωση συνάντησης σε μορφή 5+1, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν επιθυμεί μια συνάντηση που δεν θα φέρει αποτελέσματα, αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ πραγματοποίησε χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η "Γενί Ντουζέν επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα συνολικά τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης — δύο προτεινόμενων από την τουρκοκυπριακή και δύο από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Σημειώνεται ότι μετά την άφιξή της στο νησί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, τη συνάντησή της με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν τη Δευτέρα, και ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τριμερή συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η κ. Ολγκίν πραγματοποίησε εκ νέου σύντομες επισκέψεις στον κ. Χριστοδουλίδη την Τρίτη και στον κ. Ερχιουρμάν χθες.

Στις δηλώσεις της προς τον Τύπο μετά και τις δύο συναντήσεις, η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι είχε ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις να θέσει στους ηγέτες και γι' αυτό τον λόγο συναντήθηκε ξανά μαζί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της Γενί Ντουζέν, πίσω από το παρασκήνιο αυτής της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων σχετικά με την πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η οποία στοχεύεται να ανακοινωθεί δημοσίως μετά την τριμερή συνάντηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες η εφημερίδα επιβεβαίωσε από αξιόπιστες τουρκοκυπριακές και ελληνοκυπριακές πηγές, όπως γράφει, η κ. Ολγκίν καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει το άνοιγμα συνολικά τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης, δύο εκ των οποίων έχουν προταθεί από την τουρκοκυπριακή και δύο από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Τα τρία από αυτά είναι ήδη στην ατζέντα: ο δρόμος Αθηένου-Αγλαντζιάς που προτάθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς και τα σημεία διέλευσης Μιας Μηλιάς και Λούρουτζινας που προτάθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά, αναφέρεται. Το τέταρτο είναι ένα νέο σημείο διέλευσης στην περιοχή της Λεύκας, κοντά στον Κάμπο της Τσακίστρας που προέκυψε ως εναλλακτική για τα Κόκκινα. Φέρεται δε αυτό το σημείο διέλευσης να περιλαμβάνεται στο πακέτο προτάσεων 19 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές είναι θετικές όσον αφορά αυτά τα τέσσερα σημεία. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη δυνατόν να γίνει λόγος για πλήρη συμφωνία, αναφέρει η "Γενί Ντουζέν". Το χρονικό διάστημα μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση, είναι μεγάλης σημασίας από αυτή την άποψη, αναφέρεται.

Εκτιμάται ότι στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να αξιολογηθεί και η επίσκεψη της Ολγκίν την Τρίτη στον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα προκειμένου να λάβει ένα μήνυμα που της διαβίβασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Πίπης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Μονή Αββακούμ: Ανατροπή από το Ανώτατο για τα βίντεο – Ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης
Ζώδια: Αλήθειες έρχονται στο φως και αλλάζουν τις ισορροπίες – Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Viral βίντεο: TikToker έχασε 150 ευρώ σε υπεραγορά και αποθέωσε την Κύπρο – Τι συνέβη
Είναι επικίνδυνο να πίνουμε καφέ με άδειο στομάχι; - Ειδικοί απαντούν
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Aegean: Αβάσιμη η απειλή για βόμβα στις πτήσεις της - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

 05.11.2026 - 14:52
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί και εννέα τραυματίες από μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν

 05.11.2026 - 15:30
Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 9ης Νοεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

  •  05.11.2026 - 14:15
ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

  •  05.11.2026 - 06:34
Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

  •  05.11.2026 - 06:27
Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

  •  05.11.2026 - 09:19
Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

  •  05.11.2026 - 08:28
Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

  •  05.11.2026 - 08:55
Έριξε τη... βόμβα ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας

Έριξε τη... βόμβα ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας

  •  05.11.2026 - 12:47
Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

  •  05.11.2026 - 11:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα