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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

 05.11.2026 - 14:15
Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 9ης Νοεμβρίου.

Σε δελτίο Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο αναφέρεται ότι «τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, στις 11 π.μ., η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα υποδεχθεί τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην κατοικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών».

Εξάλλου, σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι είχε το πρωί της Πέμπτης τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Ολγκίν προσθέτοντας ότι «είμαστε σε μία διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών, αν θέλετε, απαντήσεων και, όπως μου ανέφερε και η Προσωπική Απεσταλμένη, εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις». 

«Ο Γενικός Γραμματέας κρατείται συνεχώς ενήμερος και ειλικρινά ελπίζω να έχουμε να ανακοινωθούν θετικές εξελίξεις, όπως προδιαγράφονται, όπως ενημερώνομαι μέσα από την Προσωπική Απεσταλμένη», τόνισε.

Ερωτηθείς, αν αναμένονται εξελίξεις για το θέμα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε αμέσως μετά την παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο αφορούσε θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «είναι ευρύτερη η συζήτηση».

«Είναι απόλυτα δικαιολογημένη και η αγωνία και η επιθυμία του κυπριακού λαού», ανέφερε. «Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι, γι’ αυτό υποβάλλουμε και συνεχώς εισηγήσεις, προσεγγίσεις που ναι, πραγματικά πιστεύω ότι, αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να μας οδηγήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών», κατέληξε. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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