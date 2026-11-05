Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στον Ασπρόπυργο με νεκρό 20χρονο μοτοσικλετιστή - Προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο με νεκρό 20χρονο μοτοσικλετιστή - Προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα

 05.11.2026 - 15:38
Τραγωδία στον Ασπρόπυργο με νεκρό 20χρονο μοτοσικλετιστή - Προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής στον Ασπρόπυργο, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε διαδοχικά σε μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης και σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας για άγνωστο λόγω, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να πέσει αρχικά πάνω στη συρόμενη μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης.

Στη συνέχεια, η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με τον 20χρονο να καταλήγει στο οδόστρωμα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο νεαρός έχασε τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από την εκτροπή της μοτοσικλέτας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους γειτονικών επιχειρήσεων και διερχόμενους οδηγούς, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Πίπης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Μονή Αββακούμ: Ανατροπή από το Ανώτατο για τα βίντεο – Ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης
Ζώδια: Αλήθειες έρχονται στο φως και αλλάζουν τις ισορροπίες – Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Viral βίντεο: TikToker έχασε 150 ευρώ σε υπεραγορά και αποθέωσε την Κύπρο – Τι συνέβη
Είναι επικίνδυνο να πίνουμε καφέ με άδειο στομάχι; - Ειδικοί απαντούν
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί και εννέα τραυματίες από μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρούκλιν

 05.11.2026 - 15:30
Επόμενο άρθρο

Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία - Τι ισχυρίστηκε

 05.11.2026 - 15:46
Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 9ης Νοεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Κυπριακό: Aνακοίνωσαν την τριμερή συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη - Πότε θα πραγματοποιηθεί

  •  05.11.2026 - 14:15
ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

  •  05.11.2026 - 06:34
Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

  •  05.11.2026 - 06:27
Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο η ενδεχόμενη κατάθεση Αριστοδήμου - Τι έγινε στο Κακουργιοδικείο

Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο η ενδεχόμενη κατάθεση Αριστοδήμου - Τι έγινε στο Κακουργιοδικείο

  •  05.11.2026 - 15:58
Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

  •  05.11.2026 - 08:28
Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

  •  05.11.2026 - 08:55
Έριξε τη... βόμβα ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας

Έριξε τη... βόμβα ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας

  •  05.11.2026 - 12:47
Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

  •  05.11.2026 - 11:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα