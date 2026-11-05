Αυτή η πόλη αναγνωρίζει επίσημα τις πολυσυντροφικές σχέσεις τριών ή και περισσότερων ατόμων

Η πόλη του Δυτικού Χόλιγουντ ενέκρινε τη σχετική κανονιστική ρύθμιση την Τρίτη, έπειτα από πρόταση που κατέθεσε ο δήμαρχος Τζον Χάιλμαν.

Τι ισχύει με το νέο μέτρο για τις σχέσεις 3 ή 4 ατόμων

Το μέτρο επιτρέπει σε άτομα που διατηρούν σχέσεις με περισσότερους από έναν συντρόφους να καταχωρίζουν επίσημα τη σχέση τους στον δήμο, αποκτώντας ορισμένα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα επίσκεψης στο νοσοκομείο, καθώς και πρόσθετες προστασίες στον τομέα της μίσθωσης κατοικίας.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιορισμοί, καθώς δεν παρέχει τα ίδια νομικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα παντρεμένα ζευγάρι ή στους συντρόφους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Παρ' όλα αυτά, οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες οι οποίοι διατηρούν ερωτικές ή άλλες σταθερές σχέσεις δέσμευσης με περισσότερα από ένα άτομα.

Όπως επισημαίνουν, τα εμπόδια αυτά εμφανίζονται συχνά σε ζητήματα στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών, όπου οι ισχύουσες πολιτικές είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες σε σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων ή σε παραδοσιακά οικογενειακά νοικοκυριά.

Το πρώτο βήμα για την αναγνώριση των πολυσυντροφικών σχέσεων

Η Κριστίνα Φιάλχο, δικηγόρος και ιδρύτρια της οργάνωσης Rewrite the BiLine, η οποία αγωνίζεται για την καλύτερη εκπροσώπηση των αμφιφυλόφιλων στα μέσα ενημέρωσης, ήταν εκείνη που πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα της θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας για τις πολυσυντροφικές σχέσεις στη δημοτική σύμβουλο του Γουέστ Χόλιγουντ Τσέλσι Λι Μπάιερς, στις αρχές του 2025.

Η Φιάλχο δήλωσε στους Los Angeles Times ότι «αυτός ο νόμος είναι μόνο η αρχή». «Πιστεύω ότι δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ονειρεύονται ένα μέλλον που κάποτε θεωρούσαν απρόσιτο», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr