Λάρνακα: Πότε θα δούμε επιτέλους έργα στο λιμάνι και τη μαρίνα; Τι υποσχέθηκε η Υπουργός

Η Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί με την απόφαση για ανάθεση της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία, την Αρχή Λιμένων και τον Δήμαρχο Λάρνακας για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Εξήγησε ότι έχει ήδη ετοιμαστεί προσχέδιο νέων κανονισμών, ωστόσο απαιτούνται δημόσια διαβούλευση, νομοπαρασκευαστικός και νομοτεχνικός έλεγχος, καθώς και έγκριση από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, προτού το ολοκληρωμένο πακέτο τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως της Βουλής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, διαβεβαίωσε ότι το πακέτο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι θα ζητηθεί σύμπτυξη του χρόνου δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τερματισμό της συμφωνίας μίσθωσης του λιμανιού από την Αρχή Λιμένων προς το κράτος, σημειώνοντας ότι ο τερματισμός θα γίνει σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες ενέργειες που αφορούν τη μαρίνα.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η κ. Τσολάκη διευκρίνισε ότι η κυριότητα του λιμανιού ανήκει ήδη στην Αρχή Λιμένων και ότι απομένει να παραχωρηθούν η κατοχή και η διαχείριση της μαρίνας. «Δεν μιλάμε για προβλήματα, αλλά για διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων.

Χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις ανησυχίες των κατοίκων της Λάρνακας, λόγω των προβλημάτων του παρελθόντος, ενώ, ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο αναστολής του έργου, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ενώπιον της Κυβέρνησης που να υποδεικνύει κάτι τέτοιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε ότι το νομικό ζήτημα οδεύει προς επίλυση, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, και ότι η αναγκαία ρύθμιση αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής μέχρι το τέλος του έτους.

Σημείωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση και συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την ανάπτυξη από την Αρχή Λιμένων, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, δεν αναμένεται να διαταραχθεί, ενώ πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο θέμα τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης ανέφερε ότι αναμενόταν οριστική λύση στο νομικό ζήτημα, η οποία δεν παρουσιάστηκε, πίστωσε ωστόσο την Υπουργό για τις προσπάθειές της.

Υπενθύμισε ότι έχουν περάσει περίπου δυόμισι χρόνια από τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition, σημειώνοντας ως θετικό στοιχείο τη διαβεβαίωση της Αρχής Λιμένων ότι ο οδικός χάρτης προχωρεί και ότι τα κονδύλια του 2027 έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό της. «Θα καθησυχαστούμε όταν δούμε τα πρώτα έργα να ξεκινούν στο λιμάνι και στη μαρίνα της Λάρνακας», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ επέκρινε τις καθυστερήσεις της κρατικής μηχανής, διερωτώμενος γιατί δεν έγιναν νωρίτερα οι απαιτούμενες ενέργειες και γιατί καθυστέρησε η έκδοση της νομικής γνωμάτευσης, εκφράζοντας αμφιβολίες για την πρόθεση προώθησης του έργου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι «πίστη ή καλές προθέσεις μπορεί να υπάρχουν. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι χρόνος», επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως η νέα Υπουργός δεν ευθύνεται προσωπικά για προηγούμενους χειρισμούς, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις.

Υποστήριξε ότι χάθηκαν τουλάχιστον έξι μήνες λόγω κυβερνητικών χειρισμών, διερωτώμενος γιατί δεν επιλύθηκαν τα νομικά ζητήματα πριν από την προεδρική εξαγγελία του Ιουνίου. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τα διαγραμμένα αποσπάσματα της νομικής γνωμάτευσης και ζήτησε να διευκρινιστεί κατά πόσο οι δικαστικές εκκρεμότητες με την Kition ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο.

Απαντώντας, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν εξετάστηκε στη γνωμάτευση, καθώς δεν είχε τεθεί σχετικό ερώτημα. «Δεν είπα ούτε ότι υπάρχει ούτε ότι δεν υπάρχει», ανέφερε, με τον κ. Πασιουρτίδη να ζητεί περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Πανίκκος Ξιούρουππας εξέφρασε απογοήτευση για την απουσία οριστικών αποφάσεων και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στους πολίτες της Λάρνακας μόνο “θα”. Θέλουμε πράξεις».

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής υπογράμμισε ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση και σχεδιασμός για προώθηση του έργου, με τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «αυτό το έργο θα έπρεπε να είχε γίνει χθες».

Ο επίσης Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης τόνισε ότι, παρά την ανάγκη επίσπευσης, δεν μπορούν να παρακαμφθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες χρηστής διοίκησης, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα διαφάνειας στο μέλλον. Εξέφρασε στήριξη στις προσπάθειες της Υπουργού και ετοιμότητα για τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Η Βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε δυσπιστία για την πορεία του έργου, σημειώνοντας ότι πηγαίνει «από παράταση σε παράταση». Επέκρινε τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας και διερωτήθηκε γιατί δεν ζητήθηκε νωρίτερα η άποψη της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ έθεσε και ερωτήματα για τις πιθανές επιπτώσεις των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών.

«Η Βουλή δεν θα ανεχθεί ούτε δικαιολογίες, ούτε ακύρωση οδικού χάρτη, ούτε περαιτέρω παρατάσεις», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν καταλογίζει προσωπική ευθύνη στη νέα Υπουργό για τους προηγούμενους χειρισμούς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι η ευθύνη για τα διαγραμμένα αποσπάσματα της νομικής γνωμάτευσης ανήκει στην Κυβέρνηση, καθώς η γνωμάτευση ανήκει στο Υπουργείο που τη ζήτησε. Ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου 13 λέξεων που, κατά την εκτίμησή του, επιλύει το πρόβλημα, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι αναζητεί προσχήματα και «ροκανίζει τον χρόνο».

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης επέκρινε την ασυνεννοησία μεταξύ κρατικών θεσμών και υπηρεσιών, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας αναγνώρισε ότι μετά την προηγούμενη συνεδρία έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Δήμος θα καθησυχαστεί όταν υπάρξει οριστική νομική λύση μέχρι το τέλος του έτους.

Υπογράμμισε ότι η λύση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να διασφαλίζει την εφαρμογή του συμφωνημένου οδικού χάρτη, με ανάπτυξη από την Αρχή Λιμένων σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή σχεδιασμού θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Ζήτησε επίσης ενημέρωση για ενδεχόμενους κινδύνους από τις δικαστικές διαδικασίες με την Kition.

«Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση», είπε, τονίζοντας την ανάγκη «να φύγουμε από τις δηλώσεις και τα αισθήματα και να πάμε στις πράξεις».

Ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Ζήνωνας Αποστόλου, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα έργου συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της και ότι στον προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνονται τα σχετικά κονδύλια για τη Λάρνακα. Διαβεβαίωσε επίσης ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, δεν αναμένεται απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Νάκης Αντωνίου, κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες, σημειώνοντας ότι η πίστωση χρόνου πρέπει να έχει ένα τέλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την ετοιμότητα του Οργανισμού να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου χωρίς καθυστερήσεις.

Από πλευράς συντεχνιών, ο Χαράλαμπος Αυγουστή της ΣΕΚ έθεσε το ζήτημα της διασφάλισης της απασχόλησης περίπου 50 εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στην Αναπτυξιακή μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition, υπενθυμίζοντας προηγούμενες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Ο Νίκος Γρηγορίου της ΠΕΟ υπογράμμισε ότι η τήρηση του οδικού χάρτη είναι απαραίτητη και για τον ορθό προγραμματισμό των αναγκών της Αρχής Λιμένων σε προσωπικό.