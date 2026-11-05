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Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

 05.11.2026 - 11:52
Video: Σε ρόλο... gamer ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Οι κινήσεις του με το VR headset σε σχολείο της Πάφου

Μια διαφορετική και πιο χαλαρή στιγμή είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στην Πάφο, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το επίσημο ύφος και δοκιμάζοντας την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του OmegaLive, ο Πρόεδρος φόρεσε ένα VR headset και μπήκε στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, με τις κινήσεις του να αποτελούν το πιο ιδιαίτερο στιγμιότυπο της επίσκεψης.

Φορώντας τη συσκευή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης άρχισε να κινείται και να αντιδρά σε όσα έβλεπε μέσα από το VR headset, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα από τις συνηθισμένες επίσημες εμφανίσεις του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πάφο, όπου ο Πρόεδρος πραγματοποιεί επισκέψεις σε εκπαιδευτήρια και επαφές με μαθητές και εκπροσώπους φορέων.

Η σημερινή του ατζέντα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο International School of Paphos, καθώς και στο Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, όπου έχει προγραμματιστεί και η συμμετοχή του σε μαθητικό podcast.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τον Πρόεδρο να δοκιμάζει την εικονική πραγματικότητα

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