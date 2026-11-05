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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο η ενδεχόμενη κατάθεση Αριστοδήμου - Τι έγινε στο Κακουργιοδικείο

 05.11.2026 - 15:58
Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο η ενδεχόμενη κατάθεση Αριστοδήμου - Τι έγινε στο Κακουργιοδικείο

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 5 Νοεμβρίου, η κατάθεση και η αντεξέταση του Ανώτερου Υπαστυνόμου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος, Χρήστος Πουργουρίδης και Νώντας Κορακίδης, αναμένουν να ενημερωθούν κατά πόσον θα καταθέσει ως μάρτυρας ο Αριστοδήμου, κατά την επόμενη δικάσιμο, στις 10 Νοεμβρίου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε η κυρίως εξέταση του Ανώτερου Υπαστυνόμου και ακολούθησε η αντεξέτασή του από τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Ακολούθως κατέθεσε γνωστός δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλακεί στην κατάθεση της παραπονούμενης κατά την περίοδο που, σύμφωνα με την υπόθεση, φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Η δίκη συνεχίζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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