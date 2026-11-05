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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Στόχος μας οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες»

 05.11.2026 - 13:45
ΠτΔ: «Στόχος μας οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες»

Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να σκεφτούν κριτικά και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο International School of Paphos, στην Πάφο.

«Είμαι εδώ γιατί πιστεύω πραγματικά στην παιδεία, πιστεύω πραγματικά στην εκπαίδευση, στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η παιδεία, η εκπαίδευση επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, όλα τα θέματα που ασκείται πολιτική από την εκτελεστική εξουσία», σημείωσε.

«Ειδικότερα σήμερα, με τις αλλαγές που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο, την τεχνολογική ανάπτυξη με τις γεωστρατηγικές εξελίξεις, η παιδεία βρίσκεται στην προμετωπίδα κάθε απόφασης που λαμβάνουμε ως Κυβέρνηση, γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνουμε επηρεάζουν κυρίως το μέλλον της χώρας μας, τη νέα γενιά, τα παιδιά, τους σημερινούς μας μαθητές», υπογράμμισε.

«Βασικός μας στόχος γενικότερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση να επικεντρωνόμαστε στον μαθητή. Στην παιδεία, η προτεραιότητα είναι ο μαθητής, όπως στην υγεία η προτεραιότητα είναι ο ασθενής και ούτω καθεξής», τόνισε.

Ο στόχος, συνέχισε, «είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να σκεφτούν κριτικά, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, αλλά και την ίδια στιγμή να τους βοηθήσουμε, να θέσουμε τις βάσεις έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες». 

Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε όποιον εκπαιδευτικό οργανισμό, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, είναι να κινηθούμε προς αυτές τις 2 κατευθύνσεις: δεξιότητες, αλλά και κριτική σκέψη». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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