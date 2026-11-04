Στεφάνου: «Χρειάζεται ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό χωρίς σκοπιμότητες»

Ο Στέφανος Στεφάνου μιλούσε το βράδυ της Τετάρτης στην εκδήλωση της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού, για το Βραβείο Προσφοράς «Κώστας Παρτασίδης – Βάσος Παπαδόπουλος», το οποίο απονεμήθηκε στον επιχειρηματία, ιδρυτή της Island Oil Holdings, Χρυσόστομο Παπαβασιλείου.

Στο χαιρετισμό του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξήρε την προσφορά του τιμώμενου μέσα από μια διαδρομή που «ανέδειξε τη σημασία της δημιουργικότητας, της προσφοράς, της αλληλεγγύης», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό καθώς και στα κοινωνικά προβλήματα.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπογράμμισε ότι «η διαίρεση δεν είναι και δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση, ούτε και μια εκκρεμότητα σε ένα κεφάλαιο της ιστορίας», προσθέτοντας ότι «είναι μια ανοιχτή πληγή που επηρεάζει την ασφάλεια, την ειρήνη και τις προοπτικές ολόκληρου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Λατίνων και Αρμένιων».

«Επηρεάζει την προοπτική όλων μας αφού, πέραν από τα προβλήματά ασφάλειας που δημιουργεί, μας αποστερεί από ευκαιρίες και από επιλογές λύσεων σε πολλά προβλήματα και προκλήσεις που εγείρονται ενώπιον της χώρας μας και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε», συμπλήρωσε.

Έφερε ως παράδειγμα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέγοντας πως «αν το Κυπριακό ήταν λυμένο, θα είχαμε πολύ περισσότερες επιλογές για να λύσουμε το ενεργειακό» ενώ υπέδειξε ότι «αν ήταν λυμένο το ενεργειακό, θα είχαμε περισσότερες επιλογές να λύσουμε και το υδατικό».

Αν το Κυπριακό ήταν λυμένο, συνέχισε, θα είχαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε ένα τομέα σημαντικό της οικονομίας μας, τη ναυτιλία και κάλεσε όλους να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η λύση στο Κυπριακό «για ν’ ανοίξουμε νέους ορίζοντες για τον τόπο μας και το λαό μας».

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα συμβιβαστεί με τη διχοτόμηση και «με τη λογική ότι με την προσωρινότητα του 1974 περνούμε καλά», τονίζοντας πως «η παρέλευση του χρόνου, όμως, χωρίς λύση, φέρνει την οριστική διχοτόμηση όλο και πιο κοντά».

Λέγοντας ότι «η επανέναρξη των συνομιλιών είναι μονόδρομος για να πετύχουμε λύση», ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε πως «με προσήλωση στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου, ο στόχος είναι να συνεχίσουμε από το σημείο που διακόψαμε στο Κραν Μοντανά, προκειμένου να διανύσουμε το τελευταίο μίλι, προς την ολοκλήρωση της λύσης, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ».

Ο Στέφανος Στεφάνου εξέφρασε τη θέση ότι «η ευθύνη που κρατά στα χέρια του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι τεράστια» και πως «η ανταπόκριση σε αυτήν την ευθύνη δεν μπορεί να εξαντλείται σε ανέξοδες δηλώσεις, ούτε με την καλλιέργεια προσδοκιών που τελικά διαψεύδονται».

Ουδέποτε προηγουμένως, πρόσθεσε, δεν είχε περάσει τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς καμία εξέλιξη στο Κυπριακό, χωρίς διαπραγματεύσεις επί της ουσίας και σημείωσε ότι «αυτό που οφείλουμε τώρα να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε άλλο το χρόνο να περνά χωρίς εξελίξεις». Να αξιοποιήσουμε, συμπλήρωσε, κάθε περιθώριο για να δημιουργήσουμε δυναμική για να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις, «να αφοσιωθούμε στην προσπάθεια για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος χωρίς σκοπιμότητες και εκλογικούς σχεδιασμούς».

Στην ομιλία του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μίλησε και για την «κακή κατάσταση στην οποία ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας» και «τα προβλήματα που κρατούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δέσμιας μιας σκληρής πραγματικότητας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους».

Έκανε αναφορά στην ακρίβεια, στο κόστος στέγασης και ενοικίου, στις αυξήσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και γενικά στην «πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα, που δημιουργούν φοβερές δυσκολίες για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας».

Υπογράμμισε, δε, ότι «η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από τους ρυθμούς ανάπτυξης ή τα όποια δημοσιονομικά αποτελέσματα» και πως «πρέπει να κρίνεται και από το αν οι εργαζόμενοι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, αν οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, αν οι ηλικιωμένοι μπορούν να ζουν χωρίς ανασφάλεια και αν τα άτομα με αναπηρίες έχουν ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση στα δικαιώματα τους».

«Χρειαζόμαστε ουσιαστική κρατική στεγαστική πολιτική, χρειαζόμαστε ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ομάδων αλλά και πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες στη ρίζα τους. Χρειαζόμαστε, πάνω από όλα, μια ανάπτυξη που ν’ αφορά τους πολλούς και όχι μόνο τους αριθμούς», συμπλήρωσε.

Ειδικότερα για τη Λεμεσό, ο κ. Στεφάνου είπε πως αυτές οι προκλήσεις αναγκάζουν τους εργαζόμενους να απομακρύνονται από την πόλη στην οποίαν εργάζονται και να κατοικούν μακριά, επειδή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν προσιτή στέγη. «Η στέγαση δεν είναι πολυτέλεια, ούτε απλώς μια επενδυτική ευκαιρία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «είναι κοινωνικό αγαθό, είναι δικαίωμα και βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς ζωής και το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτό το αγαθό είναι προσβάσιμο για όλους τους πολίτες του τόπου».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η Λεμεσός πρέπει να παραμείνει «μια πόλη που ανήκει στους ανθρώπους της, μια πόλη όπου οι εργαζόμενοι έχουν προοπτική, όπου οι νέοι μπορούν να ονειρεύονται και να δημιουργούν και όπου οι παλαιότερες γενιές διατηρούν τη θέση και την αξιοπρέπεια τους».

«Χρειάζεται, επομένως, ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, αξιοποίηση διαθέσιμης κρατικής γης και ουσιαστική συνεργασία του κράτους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που φροντίζει η Κυβέρνηση, όλο και περισσότερο, να κόβει τα φτερά της», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπέδειξε ότι οι πιο πάνω αναφορές του σε μια εκδήλωση βράβευσης είναι σχετικές, γιατί «η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την εποχή της και τις ανάγκες της κοινωνίας. Το νόημα της είναι ουσιαστικό όταν τη συνδέουμε με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι γύρω μας».

Την παρουσίαση του σκεπτικού της βράβευσης του Χρυσόστομου Παπαβασιλείου έκανε ο Πρόεδρο της Επιτροπής του Βραβείου, Μίμης Σοφοκλέους, για το έργο και τη δράση του μίλησε ο πρώην Υπουργός Στάθης Παπαδάκης, ενώ ακολούθησε αντιφώνηση από τον τιμώμενο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ