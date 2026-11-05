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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έχετε επιχείρηση ή ψάχνετε επαγγελματικές ευκαιρίες; Τι είπε ο Χριστοδουλίδης για χορηγίες, φορολογία και νέους στην Κύπρο

 05.11.2026 - 17:52
Έχετε επιχείρηση ή ψάχνετε επαγγελματικές ευκαιρίες; Τι είπε ο Χριστοδουλίδης για χορηγίες, φορολογία και νέους στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, επίσκεψη στη βιομηχανική περιοχή Β΄ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας) και στη νέα εργοστασιακή μονάδα Carpentry Factory.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στην διεύθυνση και το προσωπικό της εργοστασιακής μονάδας Carpentry Factory, ανέφερε ότι πιστεύει στις προοπτικές της κυπριακής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αναζωογόνηση και περαιτέρω ενίσχυσή της, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές και να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο.

Τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση της επανεπένδυσης στην εγχώρια οικονομία. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία των νέων επενδύσεων και της αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας στη βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι το ξύλο παραμένει μια αναντικατάστατη πρώτη ύλη.

Επεσήμανε επίσης την ανάγκη προσέλκυσης νέων στον κλάδο, μέσα από την ενίσχυση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η δημιουργία Τεχνικών Γυμνασίων αποσκοπεί σε αυτόν τον σκοπό.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως η Κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει περαιτέρω τις κυπριακές επιχειρήσεις μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως σχέδια χορηγιών και την ανάπτυξη βιοτεχνικών και βιομηχανικών ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους ανθρώπους της αγοράς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των προοπτικών της κυπριακής βιομηχανίας.

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