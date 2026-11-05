Έργα εκατομμυρίων στην Πάφο: Ποιες περιοχές περιλαμβάνονται - Οι εξαγγελίες Χριστοδουλίδη

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης της πλατείας και του παραδοσιακού πυρήνα της Κοίλης, του οποίου τέλεσε τα εγκαίνια, την Πέμπτη το απόγευμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το έργο στη Γεροσκήπου, συνολικής αξίας 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα προωθούνται σημαντικά πολεοδομικά έργα και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου, όπως τα Κούκλια, η Πέγεια και το Λατσί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην επαρχία Πάφου αντιστοιχούν σε επενδύσεις περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αναφορά του στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης, είπε ότι εντός Σεπτεμβρίου του 2027 αναμένεται να εγκριθούν έργα συνολικής αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υλοποίησή τους να αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Όπως εξήγησε, από το συνολικό ποσό, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από ευρωπαϊκούς πόρους και ένα δισεκατομμύριο ευρώ από εθνικούς πόρους.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και ωρίμανσης των έργων, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και την Επαρχιακή Διοίκηση, ώστε να κατατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ολοκληρωμένες προτάσεις που θα μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η οικονομική ανάπτυξη και οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, μέσα από σύγχρονες υποδομές, αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο έργο της Κοίλης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αναβαθμισμένη πλατεία και ο παραδοσιακός πυρήνας «θα αποτελέσουν έναν ζωντανό χώρο συνάντησης για τους κατοίκους, τις οικογένειες και τις νεότερες γενιές, διατηρώντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κοινότητας και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με συγκεκριμένο σχεδιασμό, συνεργασία και συλλογική προσπάθεια, με βασικό στόχο την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε το έργο, συνολικού κόστους περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν το κράτος συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου.

Όπως ανέφερε, το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, σε χρόνο ρεκόρ. Για την υλοποίησή του αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει τους κεντρικούς δρόμους της κοινότητας, σε μήκος περίπου 850 μέτρων, με παραδοσιακό λιθόστρωτο και πρόνοιες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το αποχετευτικό σύστημα όμβριων υδάτων, υπογειοποιήθηκαν τα δίκτυα κοινής ωφελείας και πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοπιοτέχνησης. Η τοποθέτηση ανθώνων, καθιστικών και άλλου αστικού εξοπλισμού δημιουργεί ένα πιο φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής, ο οποίος ενισχύει την κοινοτική ζωή και τους δεσμούς μεταξύ των κατοίκων.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα των κοινοτήτων μας και να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να προγραμματίζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και σε άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Κοίλη, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το περιφερειακό κέντρο, μια ακόμη σημαντική κρατική επένδυση, ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναφερόμενος στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό για την επαρχία Πάφου και τις ελεύθερες περιοχές, υπενθύμισε ότι κατά τη σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς της Πάφου, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρουσιάστηκε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει περισσότερα από 75 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 230 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα, όπως ανέφερε, αφορούν σημαντικές ανάγκες στους τομείς των υποδομών, της οδικής ασφάλειας, της βιώσιμης κινητικότητας, του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης.

«Στόχος μας είναι η αναζωογόνηση αυτών των πανέμορφων περιοχών, των ορεινών μας κοινοτήτων και των παραδοσιακών τους πυρήνων, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε δικό του χαιρετισμό στα εγκαίνια, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοίλης Μιχαλάκης Ευθυμίου ανέφερε ότι ένα νέο κεφάλαιο για την Κοίλη ανοίγει με την ολοκλήρωση του έργου εξωραϊσμού και ανάπλασης του παραδοσιακού της πυρήνα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €1,2 εκατομμυρίων, έχει ήδη αλλάξει την εικόνα της κοινότητας, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά το κέντρο του χωριού και αναδεικνύοντας τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου, πέραν της αισθητικής αναβάθμισης, η ανάπλαση φαίνεται να δημιουργεί νέες προοπτικές για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Κοίλης. Ήδη, είπε, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή, με επίκεντρο τη δημιουργία ταβερνών, καφετεριών και καταστημάτων.

Η εξέλιξη αυτή, σημείωσε ο ίδιος, δημιουργεί προσδοκίες για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επισκεπτών και τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της αστυφιλίας και στη διατήρηση της ζωής στην κοινότητα.