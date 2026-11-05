Ανείπωτη θλίψη στη Λευκωσία για τον θάνατο του Χρίστου Σώζου: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 101 ετών - Φωτογραφία

Την απώλεια του πολυαγαπημένου τους πατέρα και παππού γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω αγγελίας κηδείας, καλώντας συγγενείς, φίλους και όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Η κηδεία του Χρίστου Σώζου θα τελεστεί το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, στις 2:30 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα, στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 2:00 μ.μ.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Λακατάμιας, πλησίον του Αμερικανικού Ραδιοσταθμού.

Οι οικείοι του παρακαλούν όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για τους άπορους μαθητές του Γυμνασίου Βεργίνα Λάρνακας.