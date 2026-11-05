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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπήκε στο σπίτι 90χρονης και άρπαξε χρήματα και χρυσαφικά: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες

 05.11.2026 - 21:14
Μπήκε στο σπίτι 90χρονης και άρπαξε χρήματα και χρυσαφικά: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 27 και 33 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων παράνομης εισόδου και κλοπής από κατοικία που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, χθες, 90χρονη κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, γύρω στη 1μ.μ. της ίδιας ημέρας, άγνωστη γυναίκα εισήλθε στην οικία της και έκλεψε χρηματικό ποσό καθώς και αριθμό χρυσαφικών.

Γύρω στις 5μ.μ. της ίδιας ημέρας, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν και αναγνώρισαν την ύποπτη, ηλικίας 27 ετών. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή της εντοπίστηκαν χρηματικό ποσό ύψους 560 ευρώ και αριθμός χρυσαφικών για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς και ικανοποιητικές εξηγήσεις για το νόμιμο της κατοχής τους, με αποτέλεσμα την αυτόφωτη σύλληψή της για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η 27χρονη φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη της κλοπής από την κατοικία, ενώ κατονόμασε και 33χρονη ως εμπλεκόμενη σε άλλες υποθέσεις κλοπών από κατοικίες.

Σήμερα, η 27χρονη και η 33χρονη συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης.

Αύριο αναμένεται να επανασυλληφθούν και να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης, σε σχέση με ακόμη δύο υποθέσεις κλοπών από κατοικίες που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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