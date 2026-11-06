Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»

 06.11.2026 - 06:42
Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»

Με νέα στρατιωτική κλιμάκωση απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας από το Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη (5/11) ότι σύντομα θα αποφασίσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε πρόσθετα πλήγματα, με στόχο να αποτρέψουν οριστικά την ανάπτυξη ιρανικών πυρηνικών όπλων.

«Τώρα θα πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά; Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί. Θα το μάθετε αρκετά σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θα χρειαστεί 25 χρόνια για να ανοικοδομηθεί μετά τις καταστροφές που έχει υποστεί, ενώ επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν κάνουν τίποτα χωρίς την έγκρισή μας», ανέφερε, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τις νέες ιρανικές προτάσεις.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για νέες επιχειρήσεις, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Διπλωματικές διεργασίες υπό τη σκιά νέων επιθέσεων

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ, μέσω του Κατάρ, νέα πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις προϋποθέτουν την αποδοχή επτά όρων από την Ουάσιγκτον.

Μεταξύ των ιρανικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων. Η Ουάσιγκτον επιμένει, από την πλευρά της, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο των αρχικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ συναντήθηκε την Πέμπτη με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις απέναντι στην Τεχεράνη. Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει νέα εντολή επίθεσης.

Η νέα απειλή διατυπώνεται μόλις δύο ημέρες μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον πόλεμο στο Ιράν και τις οικονομικές του συνέπειες να έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση Τραμπ.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Πίπης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Μονή Αββακούμ: Ανατροπή από το Ανώτατο για τα βίντεο – Ακυρώθηκε το διάταγμα κατακράτησης
Ζώδια: Αλήθειες έρχονται στο φως και αλλάζουν τις ισορροπίες – Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Viral βίντεο: TikToker έχασε 150 ευρώ σε υπεραγορά και αποθέωσε την Κύπρο – Τι συνέβη
Είναι επικίνδυνο να πίνουμε καφέ με άδειο στομάχι; - Ειδικοί απαντούν
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Το πανέμορφο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

 06.11.2026 - 06:35
Επόμενο άρθρο

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

 06.11.2026 - 06:52
Κυπριακό: Ο Φιντάν στα Κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα Κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα Κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα Κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

  •  06.11.2026 - 06:21
Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»

  •  06.11.2026 - 06:42
Είσαι εκπαιδευτικός και έχεις παιδιά; Η γονική άδεια που μπορείς να ζητήσεις και ίσως δεν γνωρίζεις - Ποιοι τη δικαιούνται στην Κύπρο

Είσαι εκπαιδευτικός και έχεις παιδιά; Η γονική άδεια που μπορείς να ζητήσεις και ίσως δεν γνωρίζεις - Ποιοι τη δικαιούνται στην Κύπρο

  •  06.11.2026 - 06:31
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα

Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα

  •  06.11.2026 - 06:28
Χαλάει απότομα ο καιρός - Έρχονται νέες... εκπλήξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Χαλάει απότομα ο καιρός - Έρχονται νέες... εκπλήξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

  •  06.11.2026 - 06:24
Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

  •  06.11.2026 - 06:52
Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

  •  06.11.2026 - 07:00
Εορτολόγιο: Το πανέμορφο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Το πανέμορφο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

  •  06.11.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα