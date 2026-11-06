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Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

 06.11.2026 - 07:00
Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

Ένα περιστατικό οδικής βίας με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του κατήγγειλε ο ποδηλάτης Laurent Nyssen, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό βαν στη συνοικία Σχααρμπέκ των Βρυξελλών, με αφορμή μια διαφωνία για αυτοκίνητα που είχαν καταλάβει τον ποδηλατόδρομο. Ο ίδιος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και σοβαρή βλάβη στο αριστερό μάτι, με τους γιατρούς να φοβούνται ότι ενδέχεται να μην ανακτήσει ποτέ την όρασή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, περίπου στις 18:45, στην οδό Koninklijke Sinte-Mariastraat. Ο Nyssen είχε βγει με το ποδήλατό του για να παραλάβει ένα δέμα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με οδηγούς που είχαν μπλοκάρει τη λωρίδα ποδηλάτων. Όπως περιέγραψε στο βελγικό μέσο ενημέρωσης Bruzz, η κυκλοφορία ήταν ιδιαίτερα πυκνή και ο ίδιος χρησιμοποίησε το κουδούνι του για να ειδοποιήσει τους οδηγούς που είχαν καταλάβει τον χώρο των ποδηλατών. Ένας οδηγός βαν που κινούνταν πίσω του αντέδρασε έντονα.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν κουβέντες στο πρώτο φανάρι, ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε. Στο δεύτερο φανάρι ο οδηγός κατέβηκε από το όχημά του και επιτέθηκε στον ποδηλάτη. «Δεν θυμάμαι τι συνέβη μετά», είπε ο Nyssen, καθώς έχασε τη μνήμη του για όσα ακολούθησαν. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας τον χτύπησε περίπου δέκα φορές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Την επίθεση είδαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, ενώ φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας.

Δύο επεμβάσεις στο μάτι, χωρίς βεβαιότητα για την αποκατάσταση της όρασης

Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να θυμάται ούτε τη διακομιδή του. Τα χτυπήματα είχαν προκαλέσει κάταγμα στη γνάθο και σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό μάτι.

Έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην μπορέσει να ξαναδεί από το συγκεκριμένο μάτι. Παραμένει μια μικρή πιθανότητα να ανακτήσει μέρος της όρασής του με την πάροδο του χρόνου, αλλά, όπως του έχουν εξηγήσει, η κατάσταση δύσκολα θα επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Αστυνομικοί επισκέφθηκαν τον Nyssen στο νοσοκομείο μέσα στη νύχτα για να τον ενημερώσουν για τη σύλληψη. Ο άνδρας παρέμεινε έξι ημέρες υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε να επιστρέψει στο σπίτι του, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Νοέμβριο, ενώ ο Nyssen προτίθεται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων. Ο ίδιος θεωρεί ότι η βαρύτητα της επίθεσης δικαιολογεί να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Υπάρχει κουλτούρα μίσους απέναντι στους ποδηλάτες»

Ο Laurent Nyssen υποστηρίζει ότι η δική του εμπειρία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς όπως λέει, η επιθετικότητα απέναντι στους ποδηλάτες στις Βρυξέλλες αυξάνεται και οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδίο καθημερινών συγκρούσεων. «Υπάρχει μια κουλτούρα μίσους απέναντι στους ποδηλάτες στις Βρυξέλλες. Είναι ο νόμος της ζούγκλας στους δρόμους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πολλοί οδηγοί συμπεριφέρονται σαν να τους ανήκει αποκλειστικά το οδικό δίκτυο και αγνοούν όσους μετακινούνται με ποδήλατο.

Όπως σημείωσε, σχεδόν όλοι οι φίλοι του που χρησιμοποιούν ποδήλατο έχουν βιώσει περιστατικά επιθετικότητας. Ένας από αυτούς, μάλιστα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί έπειτα από αντιπαράθεση με οδηγό, αν και τότε τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ποδηλάτες που δεν τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας, κάνοντας ειδική αναφορά σε διανομείς φαγητού που κινούνται βιαστικά για να προλάβουν περισσότερες παραγγελίες. Θεωρεί, ωστόσο, ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν δικαιολογούν την ένταση και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ποδηλάτες.

Προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή με ένα μάτι

Ο Nyssen βρίσκεται πλέον στο σπίτι του με αναρρωτική άδεια και προσπαθεί να οργανώσει ξανά την καθημερινότητά του. Εργάζεται ως γραφίστας και αρχικά ανησυχούσε για το κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχίσει τη δουλειά του. Σταδιακά, όπως λέει, συνειδητοποίησε ότι μπορεί να τα καταφέρει, αν και θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής.

Η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στην εκτίμηση των αποστάσεων, ιδιαίτερα όταν περπατά στον δρόμο. Οι γιατροί τον έχουν ενημερώσει ότι ο εγκέφαλος προσαρμόζεται σχετικά γρήγορα στην όραση από το ένα μάτι, κάτι που του δίνει ελπίδα για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Σημαντική στήριξη λαμβάνει από τη σύντροφό του, την κόρη του, την οικογένεια και τους φίλους του. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δηλώνει αποφασισμένος να επιστρέψει στο ποδήλατο μόλις περάσει ο χειμώνας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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