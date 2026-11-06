Εορτολόγιο: Το πανέμορφο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου είναι του Οσίου Λεονάρδου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι εξής: Λεονάρδος

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