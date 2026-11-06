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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

 06.11.2026 - 06:52
Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Πόσοι έπεσαν στα... χέρια της

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 12 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, καθώς και σε σχέση με εκκρεμή εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 415 οδηγοί και 155 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 261 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και οκτώ διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 78 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 83 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ διενεργήθηκαν και δύο έλεγχοι νάρκοτεστ, με αρνητικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

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