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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκικό ναυάγιο στον ΟΗΕ, o Φεριντούν Σινιρλίογλου πήρε μόλις τρεις ψήφους για Γενικός Γραμματέας

 06.11.2026 - 07:21
Τουρκικό ναυάγιο στον ΟΗΕ, o Φεριντούν Σινιρλίογλου πήρε μόλις τρεις ψήφους για Γενικός Γραμματέας

Σε ηχηρό μήνυμα για τα όρια της τουρκικής διπλωματικής επιρροής στον ΟΗΕ εξελίχθηκε η όγδοη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Ο εκλεκτός της Άγκυρας, Φεριντούν Σινιρλίογλου, συγκέντρωσε μόλις τρεις ψήφους ενθάρρυνσης, έναντι οκτώ ψήφων αποθάρρυνσης και τεσσάρων μελών που δεν εξέφρασαν άποψη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τις σοβαρές δυσκολίες της τουρκικής υποψηφιότητας, η οποία κατατέθηκε την 1η Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια της Άγκυρας να διεκδικήσει την κορυφαία θέση στον διεθνή οργανισμό. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα αρνητική πρώτη καταγραφή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς οι ψήφοι αποθάρρυνσης ήταν υπερδιπλάσιες από εκείνες που υποστήριξαν την υποψηφιότητά του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, καθώς η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ελληνική διπλωματία είχε εγκαίρως αντιληφθεί τη σημασία που θα είχε για τις ελληνικές θέσεις, αλλά και για το Κυπριακό, η πιθανή ανάδειξη ενός Τούρκου πρώην υπουργού Εξωτερικών στην κορυφαία θέση του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα ενεργοποίησε τις επαφές της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον γαλλικό παράγοντα και στις θέσεις των μόνιμων μελών. Κατά πληροφορίες κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) δεν στήριξε τον Σινιρλίογλου.

Παράλληλα, η Αθήνα κινήθηκε σε συντονισμό με τη Λευκωσία, καθώς η κυπριακή διάσταση της υπόθεσης ήταν εξαρχής καθοριστική λόγω της παράνομης κατοχής της Τουρκίας στη Μεγαλόνησο. Δεν επρόκειτο μόνο για μια υποψηφιότητα που προωθούσε η Άγκυρα, αλλά για το ενδεχόμενο ένας Τούρκος διπλωμάτης, με άμεση γνώση και εμπλοκή στις τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο, να βρεθεί στην ηγεσία του ΟΗΕ.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης αποτυπώθηκε και δημοσίως από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος έθεσε ως βασικό κριτήριο για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα τον καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ψηφίσματα του ΟΗΕ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Κυπριακό. Η Αθήνα είχε, συνεπώς, διαμηνύσει με σαφήνεια ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει μια τέτοια υποψηφιότητα.

Σημειώνεται ότι στην ίδια ψηφοφορία η υποψήφια της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, συγκέντρωσε 12 ψήφους ενθάρρυνσης, ούσα πλέον το βασικό φαβορί, ενώ εννέα συγκέντρωσε ο Αργεντινής Ραφαέλ Γκρόσι. Η διαδικασία, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η άτυπη ψηφοφορία δεν συνιστά επίσημο αποκλεισμό υποψηφίου, ενώ τα αποτελέσματα δεν δημοσιοποιούνται επισήμως από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και, κυρίως, να μην υπάρξει αρνητική ψήφος από κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Για την Άγκυρα, ωστόσο, η πρώτη αυτή δοκιμασία του Σινιρλίογλου αφήνει ένα σαφές πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα: η προσπάθεια να μετατραπεί η τουρκική υποψηφιότητα σε διεκδίκηση με διεθνή απήχηση δεν βρήκε, τουλάχιστον στην πρώτη της εμφάνιση, την ανταπόκριση που επιδίωκε η τουρκική πλευρά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

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