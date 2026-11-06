Τροχαίο δυστύχημα με αγριογούρουνο στη Λαμία - Νεκρός ο οδηγός, εκτοξεύτηκε έξω από το όχημα

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκτοξευτεί εκτός του οχήματοςκαι να καταλήξει μέτρα μακριά, σύμφωνα με το lamiareport.

Μάλιστα, εκτοξεύθηκε σε σημείο όπου δεν ήταν άμεσα αντιληπτός. Εντοπίστηκε τελικά από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είδε το χτυπημένο όχημα στον δρόμο, κατάλαβε ότι είχε σημειωθεί τροχαίο, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

ΠΗΓΗ: CNN.gr