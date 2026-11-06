Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα

Μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη εξοργίστηκε όταν, έπειτα από πολυετή μάχη με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, ανακάλυψε κάτι απίστευτο: επί μία ολόκληρη δεκαετία πλήρωνε τους λογαριασμούς ρεύματος του γείτονά της!

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Νικόλ Νιτσεφόρο στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη άρχισε να εκτοξεύεται πριν από περίπου 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να προσπαθεί απεγνωσμένα να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και να μειώσει τα έξοδά της.

Η Νιτσεφόρο δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 New York ότι τον Σεπτέμβριο του 2016, όταν άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ζήτησε από τεχνικό να ελέγξει τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Con Edison.

«Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια τηλεφωνώντας τους ξανά και ξανά... Η απογοήτευση ήταν απερίγραπτη», θυμήθηκε.

Όπως είπε, για μία ολόκληρη δεκαετία φοβόταν ακόμη και να χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό της, υπομένοντας τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Παράλληλα, έβγαζε από την πρίζα ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κάθε φορά που έφευγε από το σπίτι, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον λογαριασμό του ρεύματος.

Η ίδια έστειλε επανειλημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Con Edison, ωστόσο η εταιρεία της απαντούσε ότι οι αυξημένες χρεώσεις οφείλονταν στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Στη συνέχεια, η Con Edison την παρέπεμψε στη διαχείριση της πολυκατοικίας, η οποία πραγματοποίησε έναν έλεγχο του μετρητή ζητώντας της να ανοίξει τον φούρνο μικροκυμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν λειτουργούσε κανονικά.

Καθώς ο μετρητής φαινόταν να λειτουργεί, η Νιτσεφόρο συνέχισε να πληρώνει τους λογαριασμούς της μέχρι που, εννέα χρόνια αργότερα, επέμεινε να πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος.

Τότε ήταν που ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ανακάλυψε το απίστευτο λάθος: ο μετρητής του διαμερίσματός της ήταν συνδεδεμένος με διαφορετικό διαμέρισμα και εκείνη πλήρωνε επί μία δεκαετία το ρεύμα του γείτονά της!

Η Νιτσεφόρο απευθύνθηκε στην Con Edison, η οποία αναγνώρισε το λάθος και της απέστειλε διορθωμένους λογαριασμούς. Η διαφορά στα ποσά ήταν εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικά, έναν μήνα είχε χρεωθεί σχεδόν 180 δολάρια, ενώ ο πραγματικός λογαριασμός της ήταν μόλις 41 δολάρια.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr