Τζόκερ: Έβαλε στην τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ - Πού παίχτηκε το τυχερό δελτίο

Ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία στη χθεσινή (5/11) κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο κερδίζει το ποσό του €1.000.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκαν τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία των €100.000. Δείτε πού παίχτηκε το δελτίο

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