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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίθεση σε περιπολικό: Στα χέρια της Αστυνομίας δύο ανήλικοι - Καταζητούνται άλλα τέσσερα πρόσωπα

 06.11.2026 - 09:03
Επίθεση σε περιπολικό: Στα χέρια της Αστυνομίας δύο ανήλικοι - Καταζητούνται άλλα τέσσερα πρόσωπα

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με την επίθεση με πέτρες εναντίον υπηρεσιακού οχήματος στη Λάρνακα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη τεσσάρων ανηλίκων.

Για την υπόθεση εκδόθηκαν χθες έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία αφορούν ανήλικους ηλικίας 14 έως 17 ετών, σε σχέση με αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, επίθεσης εναντίον αστυνομικών και κακόβουλης ζημιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα, όταν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία ανταποκρίθηκαν σε κλήση για συμβάν στην περιοχή, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από άγνωστα πρόσωπα.

Από την επίθεση θρυμματίστηκε ο μπροστινός ανεμοθώρακας του περιπολικού, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα. Ευτυχώς, κανένα από τα μέλη της Αστυνομίας δεν τραυματίστηκε.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο από τους έξι ανήλικους για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να καταζητούνται.

Καταδικάζει την επίθεση η συντεχνία «Ισότητα»

Έντονη ήταν η αντίδραση της συντεχνίας «Ισότητα», η οποία καταδίκασε το περιστατικό, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της επίθεσης εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν εν ώρα καθήκοντος.

Σε τοποθέτησή της, η συντεχνία υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλά περιστατικά πρόκλησης υλικών ζημιών, καθώς θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η επίθεση εναντίον αστυνομικών που εκτελούν το καθήκον τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμένο περιστατικό φθοράς περιουσίας», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη και απαράδεκτη, με πιθανότητα να είχε τραγική κατάληξη.

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