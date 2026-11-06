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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετά την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα, καταγγελία για φιλικό της Ρεάλ στα κατεχόμενα

 06.11.2026 - 08:47
Μετά την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα, καταγγελία για φιλικό της Ρεάλ στα κατεχόμενα

Καταγγελία για διοργάνωση φιλικού αγώνα στα κατεχόμενα, με συμμετοχή του Ιδρύματος της Ρεάλ Μαδρίτης, διατυπώνει το ΕΛΑΜ, ζητώντας την παρέμβαση τόσο της διοίκησης του ισπανικού συλλόγου όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, μετά την ακύρωση του ποδοσφαιρικού καμπ που είχε προγραμματιστεί στα κατεχόμενα με συμμετοχή της Μπαρτσελόνα, προέκυψαν πληροφορίες για νέα αθλητική δραστηριότητα, αυτή τη φορά με εμπλοκή του Ιδρύματος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως υποστηρίζει το ΕΛΑΜ, το Ίδρυμα, το οποίο δραστηριοποιείται και στην Τουρκία, φέρεται να προγραμματίζει μετάβαση στα κατεχόμενα για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα.

Ζητά ακύρωση και παρέμβαση της Κυβέρνησης

Το ΕΛΑΜ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε μια τέτοια εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ευρωπαϊκών αθλητικών οργανισμών σε εκδηλώσεις στα κατεχόμενα ενδέχεται να αξιοποιηθεί από την Τουρκία για την προώθηση των θέσεών της στο Κυπριακό.

Στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες, καθώς, όπως αναφέρει, «θελημένα ή άθελά τους, εξυπηρετούν τους σκοπούς της Τουρκίας για νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και παράνομης συνεχιζόμενης κατοχής».

Παράλληλα, καλεί την κεντρική διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία να προχωρήσει στην ακύρωση της φερόμενης δραστηριότητας, ενώ ζητά από την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αναφορά και στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα

Το κόμμα συνδέει τη νέα καταγγελία με την προηγούμενη υπόθεση του ποδοσφαιρικού καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, έπειτα από αντιδράσεις και διαβήματα.

Το ΕΛΑΜ δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης εκδήλωσης, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του σε αθλητικές δραστηριότητες που, κατά την άποψή του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς στα κατεχόμενα.

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