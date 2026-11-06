Μαγευτικές εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Τα φλαμίνγκο επέστρεψαν και χάρισαν ένα υπέροχο θέαμα - Φωτογραφία

Τα πανέμορφα ροζ πουλιά έχουν συγκεντρωθεί στα ρηχά νερά της αλυκής, αναζητώντας τροφή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με φόντο την πόλη της Λάρνακας.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης στη διαδικτυακή ομάδα «Τοπία της Κύπρου / Landscapes of Cyprus» αποτυπώνουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής, με τα φλαμίνγκο να σχηματίζουν μικρές ομάδες κατά μήκος της όχθης.

Η Αλυκή Λάρνακας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Κύπρου και κάθε χρόνο φιλοξενεί μεταναστευτικά πουλιά, με τα φλαμίνγκο να συγκαταλέγονται στους πιο εντυπωσιακούς επισκέπτες της.

Η παρουσία τους αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θεάματα της χειμερινής περιόδου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φυσιολατρών και φωτογράφων.

Οι εικόνες μάς θυμίζουν τη μοναδική φυσική ομορφιά που διαθέτει η Κύπρος, αλλά και τη σημασία προστασίας του πολύτιμου αυτού οικοσυστήματος.

Δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες από την Αλυκή Λάρνακας.

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης – Τοπία της Κύπρου / Landscapes of Cyprus