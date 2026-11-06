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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαγευτικές εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Τα φλαμίνγκο επέστρεψαν και χάρισαν ένα υπέροχο θέαμα - Φωτογραφία

 06.11.2026 - 09:27
Μαγευτικές εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Τα φλαμίνγκο επέστρεψαν και χάρισαν ένα υπέροχο θέαμα - Φωτογραφία

Ένα πανέμορφο σκηνικό έχει δημιουργηθεί στην Αλυκή Λάρνακας, με δεκάδες εντυπωσιακά φλαμίνγκο να κάνουν την εμφάνισή τους και να χαρίζουν μοναδικές εικόνες στους επισκέπτες.

Τα πανέμορφα ροζ πουλιά έχουν συγκεντρωθεί στα ρηχά νερά της αλυκής, αναζητώντας τροφή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με φόντο την πόλη της Λάρνακας.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης στη διαδικτυακή ομάδα «Τοπία της Κύπρου / Landscapes of Cyprus» αποτυπώνουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής, με τα φλαμίνγκο να σχηματίζουν μικρές ομάδες κατά μήκος της όχθης.

Η Αλυκή Λάρνακας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Κύπρου και κάθε χρόνο φιλοξενεί μεταναστευτικά πουλιά, με τα φλαμίνγκο να συγκαταλέγονται στους πιο εντυπωσιακούς επισκέπτες της.

Η παρουσία τους αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θεάματα της χειμερινής περιόδου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φυσιολατρών και φωτογράφων.

Οι εικόνες μάς θυμίζουν τη μοναδική φυσική ομορφιά που διαθέτει η Κύπρος, αλλά και τη σημασία προστασίας του πολύτιμου αυτού οικοσυστήματος.

Δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες από την Αλυκή Λάρνακας.

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης – Τοπία της Κύπρου / Landscapes of Cyprus

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