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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιατί η Λάρνακα γεμίζει πινακίδες που γράφουν «Κίνδυνος για Τσουνάμι»; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες; Δείτε φωτογραφίες

 06.11.2026 - 09:55
Γιατί η Λάρνακα γεμίζει πινακίδες που γράφουν «Κίνδυνος για Τσουνάμι»; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες; Δείτε φωτογραφίες

Πινακίδες που προειδοποιούν για τον κίνδυνο τσουνάμι και υποδεικνύουν διαδρομές διαφυγής κάνουν την εμφάνισή τους σε παράκτιες περιοχές της Κύπρου, τραβώντας την προσοχή των πολιτών.

Οι χαρακτηριστικές κίτρινες και μαύρες πινακίδες με την ένδειξη «Κίνδυνος για Τσουνάμι», καθώς και οι πράσινες σημάνσεις που δείχνουν τις διαδρομές εκκένωσης, αποτελούν μέρος της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου φυσικού κινδύνου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Λάρνακα, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις και έχουν ετοιμαστεί χάρτες που παρουσιάζουν τις περιοχές δυνητικού κινδύνου, τις διαδρομές διαφυγής και τα σημεία συγκέντρωσης.

Γιατί οι Αρχές προετοιμάζονται για τσουνάμι;

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ο κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι υπαρκτός, ενώ και η Κύπρος έχει πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα στο παρελθόν.

Μάλιστα, στις 10 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η διεθνής άσκηση NEAMWave26, με σενάριο έναν σεισμό μεγέθους 7,5, αντίστοιχο με εκείνον που σημειώθηκε το 1222 και προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα ενεργοποιηθεί και το σύστημα CY Alert, αποστέλλοντας δοκιμαστικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα πολιτών στις παράκτιες περιοχές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι πινακίδες υποδεικνύουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος σε περίπτωση πραγματικής ανάγκης, απομακρυνόμενος από τις επικίνδυνες παράκτιες ζώνες.

Η Λάρνακα έχει ήδη αναγνωριστεί από την UNESCO ως η πρώτη κοινότητα «Tsunami Ready» στην Κύπρο, στο πλαίσιο των μέτρων ετοιμότητας και προστασίας του πληθυσμού.

Η εμφάνιση αυτών των πινακίδων δεν σημαίνει ότι επίκειται τσουνάμι. Πρόκειται για προληπτικά μέτρα, με στόχο οι πολίτες να γνωρίζουν πώς να προστατευθούν εάν χρειαστεί.

Δείτε τις φωτογραφίες με τις πινακίδες προειδοποίησης και τους χάρτες εκκένωσης.

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