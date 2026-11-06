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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο

 06.11.2026 - 09:09
Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο

Μια άγνωστη σε πολλούς ιστορία της Λάρνακας έρχεται στο φως, καθώς πίσω από γνωστό πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Δροσιάς βρίσκεται χώρος που συνδέεται με τον τάφο του Αγίου Θεράποντα.

Σύμφωνα με ιστορικές και εκκλησιαστικές αναφορές, στην περιοχή Ττουραπή, κοντά στο Γυμνάσιο Δροσιάς και πίσω από πρατήριο της Πετρολίνας, βρισκόταν ο αρχικός τάφος και ο ναΐσκος του Αγίου Θεράποντα, ο οποίος, κατά την παράδοση, υπήρξε Επίσκοπος Κιτίου.

Στο σημείο φέρεται να είχε ανεγερθεί μεγάλος ναός, ο οποίος καταστράφηκε σε μεταγενέστερη περίοδο.

Το 2019 είχαν ανακοινωθεί σχέδια για την προστασία και ανάδειξη του χώρου, με εργασίες που θα περιλάμβαναν την κατασκευή προστατευτικού στεγάστρου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσο οι σχεδιασμοί αυτοί ολοκληρώθηκαν.

Η ιστορία επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από βίντεο της διαδικτυακής σελίδας «Το Νησί», αναδεικνύοντας μια λιγότερο γνωστή πτυχή της θρησκευτικής κληρονομιάς της Λάρνακας.

Ένας χώρος από τον οποίο περνούν καθημερινά πολλοί πολίτες κρύβει μια ιστορία αιώνων, την οποία ελάχιστοι γνωρίζουν.

Δείτε το βίντεο με την ιστορία του Αγίου Θεράποντα.

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