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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είσαι εκπαιδευτικός και έχεις παιδιά; Η γονική άδεια που μπορείς να ζητήσεις και ίσως δεν γνωρίζεις - Ποιοι τη δικαιούνται στην Κύπρο

 06.11.2026 - 06:31
Είσαι εκπαιδευτικός και έχεις παιδιά; Η γονική άδεια που μπορείς να ζητήσεις και ίσως δεν γνωρίζεις - Ποιοι τη δικαιούνται στην Κύπρο

Το να είσαι γονιός και ταυτόχρονα να εργάζεσαι δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ανάμεσα στις καθημερινές υποχρεώσεις, τις ανάγκες των παιδιών και τις απαιτήσεις της δουλειάς, ο χρόνος με την οικογένεια γίνεται συχνά πολύτιμος.

Για τους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο που μεγαλώνουν παιδιά, υπάρχει μια σημαντική δυνατότητα που αξίζει να γνωρίζουν, η γονική άδεια. Πόσο χρόνο μπορούν να εξασφαλίσουν για να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, ποιοι τη δικαιούνται και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν;

Μια σημαντική πρόνοια για τους εργαζόμενους γονείς περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις άδειες εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μητέρες και πατέρες μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αξιοποιήσουν γονική άδεια που φτάνει τις 18 εβδομάδες για κάθε παιδί.

Η εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί καθημερινή πρόκληση για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς στην Κύπρο. Για τους εκπαιδευτικούς, η σχετική εγκύκλιος περιγράφει τόσο τη διάρκεια της γονικής άδειας όσο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ποιοι δικαιούνται γονική άδεια;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εργαζόμενος γονέας που έχει συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια. Η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται στις 18 εβδομάδες για κάθε παιδί.

Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή πατρότητας, ανάλογα με την περίπτωση, και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Τι ισχύει για παιδιά με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες;

Για παιδί με αναπηρία, το ηλικιακό όριο επεκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους.

Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χήρου ή μόνου γονέα, όπως προβλέπει η νομοθεσία που επικαλείται η εγκύκλιος, η διάρκεια της άδειας αυξάνεται στις 23 εβδομάδες.

Πρέπει να ληφθούν όλες οι εβδομάδες μαζί;

Η εγκύκλιος προβλέπει δυνατότητα τμηματικής λήψης της γονικής άδειας, ακόμη και για μία ημέρα.

Αναφέρει επίσης μέγιστη διάρκεια πέντε εβδομάδων ανά παιδί, ανά ημερολογιακό έτος, καθώς και δυνατότητα ευέλικτης αξιοποίησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πώς γίνεται η αίτηση;

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.). Στην εγκύκλιο προβλέπεται προειδοποίηση τριών εβδομάδων πριν από την έναρξη της άδειας, με δυνατότητα συντόμευσης σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου.

Η ημερομηνία χορήγησης μπορεί να αναβληθεί για τεκμηριωμένους υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Είναι πληρωμένες και οι 18 εβδομάδες;

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Η διάρκεια του δικαιώματος γονικής άδειας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη διάρκεια καταβολής επιδόματος.

Η εγκύκλιος προβλέπει χωριστή αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το επίδομα γονικής άδειας, με ειδικές προϋποθέσεις. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι 18 εβδομάδες καλύπτονται όλες οικονομικά.

Πριν προγραμματίσουν την άδειά τους, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ενημερώνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις διαδικασίες και τις ισχύουσες πρόνοιες.

Χωρίς αμφιβολία, γονική άδεια μπορεί να αποτελέσει σημαντική διευκόλυνση για μια οικογένεια, αρκεί οι γονείς να γνωρίζουν εγκαίρως τις προϋποθέσεις, τα χρονικά όρια και τι ισχύει για το επίδομα.

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