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Χαλάει απότομα ο καιρός - Έρχονται νέες... εκπλήξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

 06.11.2026 - 06:24
Χαλάει απότομα ο καιρός - Έρχονται νέες... εκπλήξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Αργότερα ωστόσο, θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό, τα βόρεια και τα ανατολικά.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και το απόγευμα στα δυτικά μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ σε καταιγίδα πιθανό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά.

Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Κυριακή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

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