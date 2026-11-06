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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης - Ποια περιοχή της Λευκωσίας μένει χωρίς νερό;

 06.11.2026 - 08:05
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης - Ποια περιοχή της Λευκωσίας μένει χωρίς νερό;

Προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σε περιοχή του Στροβόλου, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΑ Λευκωσίας, η βλάβη επηρεάζει την υδροδότηση στην οδό Ιεροθέου, με το πρόβλημα να αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το μεσημέρι.

 

 

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