ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης - Ποια περιοχή της Λευκωσίας μένει χωρίς νερό;

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΑ Λευκωσίας, η βλάβη επηρεάζει την υδροδότηση στην οδό Ιεροθέου, με το πρόβλημα να αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το μεσημέρι.