GSI: NAVTEX και από Κύπρο και από Ελλάδα για τις έρευνες του καλωδίου

Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Όπως έγραφε χθες το protothemaη ισχύς της NAVTEX είναι άμεση, κάτι που σημαίνει ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, το οποίο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα αποπλεύσει άμεσα για την περιοχή των ερευνών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας

Όπως τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.

Δείτε τη NAVTEX της Ελλάδας

Δείτε τη NAVTEX της Κύπρου

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον Kωνσταντίνο Κόμπο στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στις 2 Νοεμβρίου ενημερώθηκαν τα μέλη της ειδικής διυπουργικής επιτροπής (ΕΧΑΕΘ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ. Δόθηκε θετική απάντηση και το Λιμενικό εξέδωσε την «άδεια εξαίρεσης» του πλοίου υπό γαλλική σημαία Abeille Marengo. Ακολούθησε το επίσημο αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του έργου για την έκδοση NAVTEX, το οποίο διαβιβάστηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το οποίο εξέδωσε άμεσα τη NAVTEX μέσω της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι εκτιμήσεις καλά ενημερωμένων πηγών είναι ότι το περιβάλλον, όπως διαμορφώθηκε μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δημιουργεί ευνοϊκή συγκυρία για την επανέναρξη των ερευνών και περιορίζει το ενδεχόμενο επανάληψης του επεισοδίου του 2024, όταν οι έρευνες διακόπηκαν μετά την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων. Εκτιμάται ότι, μετά και τη συνεννόηση που έχει υπάρξει μεταξύ της γαλλικής και της τουρκικής πλευράς, είτε δεν θα υπάρξει αντίδραση από τουρκικής πλευράς είτε αυτή θα περιοριστεί στη συνήθη, όπως τείνει να εξελιχθεί, διαδικασία του hailing (παρενόχληση μέσω ασυρμάτου).

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα είναι πρόθυμη να αποδεχθεί κινήσεις που θεωρεί ότι αντιβαίνουν στις δικές της επιδιώξεις και διεκδικήσεις, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι θα «προστατεύσει τα δικαιώματά της» και δεν θα επιτρέψει «μη εξουσιοδοτημένες έρευνες στην περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες, η γαλλική φόρμουλα για «ενημέρωση» της τουρκικής πλευράς σχετικά με τις έρευνες φαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτή από την Άγκυρα, καθώς προσφέρει μια εύσχημη διέξοδο, παρά το γεγονός ότι εκφράζονται απόψεις ότι η φόρμουλα αυτή έχει «γκρίζα σημεία» καθώς δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ενημέρωσης σε άλλο πλην του παράκτιου της υφαλοκρηπίδας κράτους το οποίο δέχεται την αίτηση αδειοδότησης και εκδίδει την σχετική NAVTEX..

Η τουρκική πλευρά πιθανότατα θα παρουσιάσει την «ενημέρωση» ως αίτημα άδειας, οπότε αναμένεται να εκδώσει και τη δική της NAVTEX για τις έρευνες. Για την τελευταία, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται, ο Σταθμός του Ηρακλείου θα εκδώσει αντί-NAVTEX, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι η ελληνική NAVTEX είναι εκείνη που εκδίδεται από τον Σταθμό που έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Πηγή: protothema.gr