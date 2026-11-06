Μέγκαν Μαρκλ: Συνελήφθη ο πατέρας της για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Η υπόθεση έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ, του Μεξικού και των Φιλιππίνων ερευνούν ευρήματα που εντοπίστηκαν σε χώρους όπου διέμενε ή διατηρούσε προσωπικά αντικείμενα ο Τόμας Μαρκλ.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν επιχείρηση στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Maravida Senior Living, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διαμένει ο Μαρκλ, μετά τον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων ακατάλληλου υλικού σε τοποθεσίες που συνδέονται με τον ίδιο στις Φιλιππίνες και το Μεξικό, τις τελευταίες εβδομάδες.

Η σύλληψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι ομοσπονδιακές αρχές ενημερώθηκαν για την ανακάλυψη υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε αποθηκευτικό χώρο που είχε νοικιάσει ο Μαρκλ κοντά στην πρώην κατοικία του, στο Ροσαρίτο του Μεξικού.

Παράλληλα, η αστυνομία των Φιλιππίνων φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απαγγελία επίσημων κατηγοριών εναντίον του, μετά τον εντοπισμό εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην προηγούμενη κατοικία του στη χώρα, τον περασμένο μήνα.

Σε μια σημαντική κλιμάκωση των ερευνών, η μεξικανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στον αποθηκευτικό χώρο του Ροσαρίτο. Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού, εισήλθαν στον χώρο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την πρώην κατοικία του Μαρκλ, στην παραθαλάσσια πόλη.

Η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί στην ψηφιακή εγκληματολογία, ερευνητής της σήμανσης και στελέχη της εισαγγελίας της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια, εξέτασε με φακούς και ερεύνησε τα διάφορα κιβώτια που βρίσκονταν στον χώρο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ένας από τους πράκτορες αντέδρασε εμφανώς σοκαρισμένος στη θέα του υλικού, αναφωνώντας «Ay cabrón», ισπανική έκφραση που μπορεί να αποδοθεί ως «Παναγία μου!» ή «Τι στο καλό!».

Τι ανακάλυψαν οι αρχές στην αποθήκη

Αντίγραφο του εντάλματος έρευνας αποκαλύπτει ότι οι ερευνητές είχαν λάβει δικαστική άδεια να αναζητήσουν «αποδεικτικά στοιχεία που συνιστούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με «την πιθανολογούμενη διάπραξη του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων υπό επιβαρυντικές περιστάσεις».

Σύμφωνα με πηγή, οι αστυνομικοί κατέγραψαν και κατέσχεσαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έναν υπολογιστή, φορητές μονάδες αποθήκευσης USB, βιντεοκασέτες VHS και μια στοίβα περιοδικών.

Η συγκεκριμένη αποθήκη είχε ενοικιαστεί από τον πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ το 2017. Ωστόσο, πριν από δύο χρόνια σταμάτησε να καταβάλλει τα μισθώματα και στις αρχές του 2025 μετακόμισε στις Φιλιππίνες, χωρίς προηγουμένως να αδειάσει τον χώρο.

Οι εργαζόμενοι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το περιεχόμενο της αποθήκης και εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για όσα ανακαλύφθηκαν.

Από την πλευρά του, ο Μαρκλ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα όταν δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι πληροφορίες για το επίμαχο υλικό. «Δεν είχα καμία αποθήκη στο Ροσαρίτο!», δήλωσε στην Daily Mail.

Εκτός από οικογενειακά ενθύμια, επιστολές και φωτογραφίες χωρίς ύποπτο περιεχόμενο, στην αποθήκη βρέθηκαν ασπρόμαυρες φωτογραφίες γυμνών γυναικών ασιατικής καταγωγής, ορισμένες από τις οποίες φαίνονταν ιδιαίτερα νεαρές, καθώς και βιβλία και περιοδικά που παρουσίαζαν παιδιά με σεξουαλικοποιημένο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τα «Λολίτες».

Εντοπίστηκαν επίσης λωρίδες φωτογραφικών αρνητικών 35 χιλιοστών με εικόνες παιδιών σε παραλία, καθώς και παλιές βιντεοκασέτες VHS με τίτλους, όπως «Boys - Brother and Sister - Russian XX» και «Manila Nites».

Στον χώρο υπήρχαν ακόμη παλιοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και ένα χάρτινο πιάτο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένες με κόκκινο μελάνι οι λέξεις «DARK WEB», μαζί με διάφορες διαδικτυακές διευθύνσεις.

Το ένταλμα έρευνας και η συνεργασία FBI και Μεξικού

Στην υπόθεση συμμετέχουν επίσης στελέχη του FBI με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια, αρμόδια για τον συντονισμό των ενεργειών επιβολής του νόμου με τις αντίστοιχες αρχές νοτίως των αμερικανικών συνόρων.

Σύμφωνα με το ένταλμα, οι εισαγγελικές αρχές του Μεξικού είχαν ζητήσει από τη δικαστή Εστεφάνι Μορένο Γκουτιέρες, της Δικαστικής Αρχής της Μπάχα Καλιφόρνια, να εγκρίνει την έρευνα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών στις 30 Οκτωβρίου.

«Η έρευνα θα διεξαχθεί αποκλειστικά με σκοπό την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων που συνιστούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε έντυπη μορφή, καθώς και συσκευών αποθήκευσης USB και καρτών μνήμης φωτογραφικών μηχανών και κινητών τηλεφώνων», αναφερόταν στο έγγραφο.

«Η έρευνα θα αποσκοπεί επίσης στον εντοπισμό όλων των συσκευών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στις οποίες ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί βίντεο με σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο».

Ο Μαρκλ μετακόμισε στο Ροσαρίτο το 2011, μια ήσυχη παραθαλάσσια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους Αμερικανούς συνταξιούχους. Ήταν την περίοδο που ζούσε εκεί όταν η σχέση του με την κόρη του, Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, διαλύθηκε. Στις αρχές του 2025 ο Μαρκλ μετακόμισε ξανά, αυτή τη φορά στις Φιλιππίνες.

Η παράλληλη έρευνα στις Φιλιππίνες

Μια ξεχωριστή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, μετά τους ισχυρισμούς του ίδιου του γιου του Μαρκλ ότι ανακάλυψε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσα σε κιβώτια που είχε μεταφέρει εκεί ο πατέρας του.

Αστυνομικοί στην πόλη Σεμπού επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι εντόπισαν «σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο» σε ψηφιακές συσκευές που βρέθηκαν ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων βίντεο στα οποία εμφανίζονται ανήλικα αγόρια και κορίτσια.

Από την πλευρά του, ο Μαρκλ χαρακτήρισε τις πληροφορίες για το φερόμενο υλικό παιδικής πορνογραφίας που συνδέεται μαζί του στις Φιλιππίνες «αρρωστημένα ψέματα», τα οποία, όπως υποστήριξε, κατασκεύασε ο γιος του.

Παραδέχθηκε ότι είχε πληρώσει για σεξουαλικές υπηρεσίες στη συγκεκριμένη χώρα, επέμεινε όμως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική επαφή με άτομο κάτω των 18 ετών. «Δεν είχα ποτέ σεξουαλική επαφή με κανέναν κάτω των 18 ετών», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη Daily Mail. «Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα».

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως», προσθέτοντας ότι «η σκέψη της βρίσκεται κοντά σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση», αναφερόμενη στην έρευνα που διεξάγεται στις Φιλιππίνες.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι πληροφορήθηκε για πρώτη φορά τις καταγγελίες εναντίον του πατέρα της όταν της διαβιβάστηκε, μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, μια επιστολή το 2019.

Η επιστολή, η οποία φέρεται να είχε σταλεί από τη Ρόζλιν Λάβλες, την πρώτη σύζυγο του Μαρκλ που έχει πλέον αποβιώσει, περιείχε τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως ταξίδευε στην Άπω Ανατολή προκειμένου να έχει σεξουαλικές επαφές με ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λάβλες έγραφε: «Ρώτησα τον Τόμας. Εκείνος αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά δήλωσε ότι πήγαινε στις Φιλιππίνες και στην Ταϊλάνδη επειδή εκεί οι 12χρονες είναι νόμιμες».

Πηγή: protothema.gr