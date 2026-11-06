Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Τρακτέρ συγκρούστηκε με όχημα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τρακτέρ συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιός στην περιοχή Μανδριά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για μεταφορά δύο προσώπων στο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Οι εξετάσεις για το τροχαίο συνεχίζονται.