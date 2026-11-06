Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε η 82χρονη στην Πάφο

Τα στοιχεία και η φωτογραφία της 82χρονης δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Σημειώνεται ότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για εντοπισμό της.