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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε η 82χρονη στην Πάφο

 06.11.2026 - 15:14
Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε η 82χρονη στην Πάφο

Εντοπίστηκε η 82χρονη, η οποία είχε δηλωθεί στην Αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο, αφού απουσίαζε από την οικία της στην επαρχία Πάφου από τις 06/11/2026. 

Τα στοιχεία και η φωτογραφία της 82χρονης δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Σημειώνεται ότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για εντοπισμό της. 

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