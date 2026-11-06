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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

 06.11.2026 - 13:53
Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

Προστασία από την Αστυνομία ζητά η οικογένεια του Θανάση Νικολάου, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια της, κατά την δικαστική διαδικασία των ιδιωτικών ποινικών διώξεων, που θα συνεχιστεί με την μαρτυρία της μητέρας του Θανάση, Ανδριάνας Νικολάου, την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η οικογένεια απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, κατά την οποία γίνεται λόγος για "στοχοποίησή" της και "καθημερινό χλευασμό, με απειλητικούς τόνους", με αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τόσο κατηγορούμενων όσο και προσώπων που συνδέονται μαζί τους.  

Η οικογένεια του Θανάση Νικολάου ζητά όπως της παραχωρηθεί αστυνομική προστασία, τόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο δικαστήριο, για σκοπούς ακροαματικής διαδικασίας, όσο και κατά τη διαδρομή στην οικία της προς και από το δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Κατά την προηγούμενη διαδικασία, οι πέντε κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και που αφορούν  αδικήματα όπως, συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών,  καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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