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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

 06.11.2026 - 13:35
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται από το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11) σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή ομάδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» καταγράφουν την κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Την ίδια ώρα, κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 έως τις 18:00, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές καταιγίδες, πιθανό χαλάζι και δυνατούς ανέμους.

Η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται να φτάσει τα 35 έως 50 χιλιοστά ανά ώρα, γι' αυτό και συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Δείτε τα βίντεο από τους «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ».

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