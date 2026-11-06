Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή ομάδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» καταγράφουν την κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Την ίδια ώρα, κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 έως τις 18:00, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές καταιγίδες, πιθανό χαλάζι και δυνατούς ανέμους.

Η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται να φτάσει τα 35 έως 50 χιλιοστά ανά ώρα, γι' αυτό και συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Δείτε τα βίντεο από τους «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ».