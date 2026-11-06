«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

Ο συνήγορος του 44χρονου, ο οποίος είναι υπόδικος, ζήτησε χθες όπως αφεθεί υπό όρους ελεύθερος αφού ο παραπονούμενος, μέσω ένορκης δήλωσης, απέσυρε το παράπονό του για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Απορρίπτοντας το αίτημα του 44χρονου το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας έθεσε θέμα φυγοδικίας και κινδύνου επαναδιάπραξης του αδικήματος. Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για κίνδυνο επηρεασμού μάρτυρα.

Σημειώνεται πως έρευνα για τις συνθήκες απόσυρσης του παραπόνου του 77χρονου, μέσω ένορκης δήλωσης που παρουσίασε δικηγόρος, θα διενεργήσει το επόμενο διάστημα η Αστυνομία.

Η υπόθεση έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα δοθούν διευκρινίσεις επί του κατηγορητηρίου από την Κατηγορούσα Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη είχε αφεθεί ελεύθερη υπό τους ακόλουθους όρους 150 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, να τοποθετηθεί στο stop list και να υπογράφει δύο φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Ορόκλινης.

Ελεύθερος είχε αφεθεί και ο 42χρονος υπό τους ακόλουθους όρους 110 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να τοποθετηθεί στο stop list και να υπογραφεί δύο φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου και 70 χιλιάδες ευρώ μετρητά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για άλλες υποθέσεις που δικάζονται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται καταγγελία πολίτη 77 ετών ο οποίος υποστηρίζει ότι για χρόνια δεχόταν πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση από άτομα που φέρονται να δρούσαν οργανωμένα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ