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ΔΙΕΘΝΗ

Νέες απειλές για βόμβες σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Σήμα κινδύνου σε Κοπεγχάγη, Πράγα και Λισαβόνα

 06.11.2026 - 13:20
Νέες απειλές για βόμβες σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Σήμα κινδύνου σε Κοπεγχάγη, Πράγα και Λισαβόνα

Νέες απειλές κατά αεροσκαφών διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Δανίας, της Τσεχίας και της Πορτογαλίας την Παρασκευή 6/11, μία ημέρα μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η αστυνομία στη Δανία ανακοίνωσε σήμερα 6/11 ότι ερευνά απειλές για τοποθέτηση βόμβας με στόχο την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για επιβάτες.

«Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στο Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σε σχέση με απειλές που διατυπώθηκαν για την εναέρια κυκλοφορία. Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε εμφανή παρουσία στο αεροδρόμιο», αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Παράλληλα, στην Τσεχία η αστυνομία ανακοίνωσε ότι και πάλι υπήρξαν απειλές για βόμβα εναντίον αεροσκαφών που αναχωρούν και προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πράγας.

Πτήση της Wizzair από Πράγα για Ρώμη εξετράπη για το αεροδρόμιο της Βενετίας, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Όπως ανέφερε η αστυνομία στο Χ, εφαρμόστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με την ελάχιστη επίδραση για τις λειτουργίες του αεροδρομίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ψευδής συναγερμός για βόμβα σε πτήση της Ryanair από Λισαβόνα για Ρώμη

Μια πτήση της Ryanair, που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τη Λισαβόνα για τη Ρώμη σήμερα το πρωί, έγινε στόχος απειλής για βόμβα, η οποία αποδείχθηκε ψευδής συναγερμός, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία.

Πάνω από 20 ψευδείς απειλές για βόμβα έχουν ήδη διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη από την αρχή της εβδομάδας, αναγκάζοντας τις αρχές να εκτρέψουν ορισμένες πτήσεις ή να απογειώσουν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη.

Συναγερμός σε ιρλανδικά ΜΜΕ μετά από απειλητικά μηνύματα

Παράλληλα, στην Ιρλανδία, εργαζόμενοι σε αρκετά μέσα ενημέρωσης απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις τους μετά από απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα. Μεταξύ των οργανισμών που εκκενώθηκαν ήταν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ στο Δουβλίνο, η εφημερίδα Irish Independent, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Newstalk και Today FM, καθώς και ο τηλεοπτικός σταθμός Virgin Media. Στα κεντρικά γραφεία του RTÉ αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αστυνομικών.

Τα περιστατικά σημειώνονται έπειτα από κύμα ψευδών απειλών που στόχευσαν σχεδόν 30 επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας έκτακτες προσγειώσεις αεροσκαφών και κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη για τις απειλές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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