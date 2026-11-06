Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Δύο άτομα σε «εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», πολλοί τραυματίες

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο D22, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.





Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιοχή, περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες. Η νομαρχία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «αρκετά θύματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό και την κατάσταση των επιβαινόντων.



«Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ στο BFMTV. «Για εμάς, είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, γίνονται θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Στέλνω τις θερμές μου σκέψεις στις οικογένειες, εκ μέρους της κυβέρνησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.



Μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του BFMTV, ο ταγματάρχης Σέμπτι Χαντιμαλάχ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό» και επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση των δύο ατόμων που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κρίνεται «εξαιρετικά σοβαρή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το συμβάν «απαίτησε εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας».



Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, αστυνομικοί και οι τοπικές Αρχές, ενώ έχουν αναπτυχθεί και δύο ελικόπτερα για την υποστήριξη της επιχείρησης.



Οι Αρχές ενεργοποίησαν το Κέντρο Επιχειρήσεων του διαμερίσματος (COD), προκειμένου να συντονίσουν τη διαχείριση της κρίσης, καθώς και το δημοτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας.



Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, γειτονικός δήμος έχει αναλάβει τη φιλοξενία και υποστήριξη των οικογενειών των επιβαινόντων.



Στην περιοχή αναμένονται ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς και ο νομάρχης.



«Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε δέντρο μέσα σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δήμαρχος, Ιβ Κριστέν, αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιοχή, περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες. Η νομαρχία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «αρκετά θύματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό και την κατάσταση των επιβαινόντων.«Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ στο BFMTV. «Για εμάς, είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, γίνονται θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Στέλνω τις θερμές μου σκέψεις στις οικογένειες, εκ μέρους της κυβέρνησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.Μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του BFMTV, ο ταγματάρχης Σέμπτι Χαντιμαλάχ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό» και επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση των δύο ατόμων που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κρίνεται «εξαιρετικά σοβαρή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το συμβάν «απαίτησε εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας».Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, αστυνομικοί και οι τοπικές Αρχές, ενώ έχουν αναπτυχθεί και δύο ελικόπτερα για την υποστήριξη της επιχείρησης.Οι Αρχές ενεργοποίησαν το Κέντρο Επιχειρήσεων του διαμερίσματος (COD), προκειμένου να συντονίσουν τη διαχείριση της κρίσης, καθώς και το δημοτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας.Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, γειτονικός δήμος έχει αναλάβει τη φιλοξενία και υποστήριξη των οικογενειών των επιβαινόντων.Στην περιοχή αναμένονται ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς και ο νομάρχης.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του ατυχήματος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα