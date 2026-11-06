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LIFESTYLE

«Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή» - Κατεδαφίζεται το σπίτι του Μουστάκα στα Βριλήσσια

 06.11.2026 - 11:50
«Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή» - Κατεδαφίζεται το σπίτι του Μουστάκα στα Βριλήσσια

«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας.

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Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

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