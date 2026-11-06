Καταζητείται 41χρονος για υπόθεση κλοπής από κατάστημα - Δείτε φωτογραφίες του

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, στο τηλέφωνο 23-803205 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.