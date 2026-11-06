Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρή καταγγελία στην Πάφο: Επιχείρησαν να χτυπήσουν 74χρονο με αυτοκίνητο και του πέταξαν καρέκλες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρή καταγγελία στην Πάφο: Επιχείρησαν να χτυπήσουν 74χρονο με αυτοκίνητο και του πέταξαν καρέκλες

 06.11.2026 - 11:07
Σοβαρή καταγγελία στην Πάφο: Επιχείρησαν να χτυπήσουν 74χρονο με αυτοκίνητο και του πέταξαν καρέκλες

Δύο πρόσωπα ηλικίας 22 και 28 ετών συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, στην Πάφο.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε από 74χρονο κάτοικο Πάφου, σύμφωνα με τον οποίο γύρω στις 4μ.μ. της 4ης Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Πάφο, άγνωστος οδηγός προσπάθησε να τον κτυπήσει με το αυτοκίνητό του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Ακολούθως ο οδηγός φέρεται να οδήγησε το αυτοκίνητό του και να προσέκρουσε σκόπιμα στο αυτοκίνητο του παραπονούμενου με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές σε αυτό.

Σύμφωνα πάντα με τον 74χρονο, αφού το ύποπτο όχημα αναχώρησε από τη σκηνή, πλησίασαν δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έριξαν καρέκλες προς τον παραπονούμενο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στα πόδια, την πλάτη και το κεφάλι.

Ο 74χρονος επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη αιμάτωμα στο πίσω μέρος της κεφαλής, κάταγμα στη μύτη και εκδορές στα πόδια. Κρατήθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο και χθες έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 22χρονου και του 28χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μικέλλης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο
Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα
Τζόκερ: Έβαλε στην τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ - Πού παίχτηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

 06.11.2026 - 10:58
Επόμενο άρθρο

«Ο Χιου Χέφνερ μου ζήτησε να κάνω σεξ με τη δίδυμη αδελφή μου στα 19α γενέθλιά μας»: Σοκ από την καταγγελία πρώην Playmate

 06.11.2026 - 11:27
Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

  •  06.11.2026 - 06:21
Κυπριακό: «Δεν πρέπει να περιφρονούμε τα οδοφράγματα» – Τι λέει η Κυβέρνηση για το επόμενο βήμα

Κυπριακό: «Δεν πρέπει να περιφρονούμε τα οδοφράγματα» – Τι λέει η Κυβέρνηση για το επόμενο βήμα

  •  06.11.2026 - 08:51
Σοβαρή καταγγελία στην Πάφο: Επιχείρησαν να χτυπήσουν 74χρονο με αυτοκίνητο και του πέταξαν καρέκλες

Σοβαρή καταγγελία στην Πάφο: Επιχείρησαν να χτυπήσουν 74χρονο με αυτοκίνητο και του πέταξαν καρέκλες

  •  06.11.2026 - 11:07
VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

  •  06.11.2026 - 12:32
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

  •  06.11.2026 - 10:58
Μετά την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα, καταγγελία για φιλικό της Ρεάλ στα κατεχόμενα

Μετά την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα, καταγγελία για φιλικό της Ρεάλ στα κατεχόμενα

  •  06.11.2026 - 08:47
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα

Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα

  •  06.11.2026 - 06:28
Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ – Παρέμβαση Χριστοδουλίδη ζητούν οι συντεχνίες

Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απεργία στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ – Παρέμβαση Χριστοδουλίδη ζητούν οι συντεχνίες

  •  06.11.2026 - 10:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα