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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

 06.11.2026 - 13:01
Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Σε μεγάλο βαθμό έχει εξαρθρωθεί το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκύπριας επιχείρησης «ΠΛΕΓΜΑ», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), Χρίστος Ανδρέου.

Ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας €750.000, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων και περαιτέρω δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΔΑΟΕ διερευνά και άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Αναφορικά με τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ είπε ότι οι ενδείξεις είναι ότι προορίζονταν για την κυπριακή αγορά. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά που εντοπίστηκαν ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλες εκδηλώσεις.

Όπως είπε  ο κ. Ανδρέου, αφετηρία της υπόθεσης ήταν η μεγάλη επιχείρηση που έγινε στις 19 Φεβρουαρίου από την ΥΚΑΝ, όπου σε δύο αποθήκες, σε συγκεκριμένη κατοικία είχε εντοπιστεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, γύρω στα 230 και πλέον κιλά ναρκωτικές ουσίες που αφορούσαν κοκαΐνη, κάνναβη, ρητίνη κάνναβη, αλλά και οπλισμό.

Ανέφερε ότι αρχικά είχαν συλληφθεί τέσσερα πρόσωπα και στη συνέχεια ακόμη ένα, ενώ καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον τους ενώπιον δικαστηρίου. Τα πέντε πρόσωπα τελούν υπό κράτηση ως υπόδικοι και αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης, πρόσθεσε.

Ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ  είπε ότι «από τις εξετάσεις που έγιναν και την ανάλυση κάποιων δεδομένων εξασφαλίστηκε μια μαρτυρία έπειτα από πολύμηνη έρευνα και καταλήξαμε να προχωρήσουμε στη μεγάλη επιχείρηση με 27 έρευνες και 26 συλλήψεις προσώπων που φαίνονται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση».

«Είναι ένα κύκλωμα για το οποίο οι εξετάσεις ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και μετά τις ανακρίσεις και τις τελευταίες συλλήψεις οι εξετάσεις συνεχίζονται. Σκοπός μας είναι ότι πέραν των ναρκωτικών και του εντοπισμού των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, ακολουθούμε και το χρήμα», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με την οικονομική πτυχή, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι «γίνονται οικονομικές έρευνες, έχουμε εξασφαλίσει σχετικά δικαστικά διατάγματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία ύψους περίπου 400.000 ευρώ, καθώς επίσης και δέσμευση χρηματικού ποσού 350.000 ευρώ μέχρι τώρα. Δηλαδή στο σύνολο η περιουσία που δεσμεύτηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 750.000 ευρώ». 

Ερωτηθείς εάν αναμένονται νέες συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα προκύψει μαρτυρία εναντίον άλλων προσώπων.

«Στόχος μας είναι η αποδόμηση των εγκληματικών οργανώσεων, των μελών τους, του δικτύου διακίνησης και το πιο σημαντικό των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και των παράνομων περιουσιακών οφελών που αποκομίζουν», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν έχει εξαρθρωθεί πλήρως το συγκεκριμένο κύκλωμα, ο κ. Ανδρέου απάντησε πως «μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις εντελώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή, όμως πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει εξαρθρωθεί το συγκεκριμένο κύκλωμα που έχει σχέση με την συγκεκριμένη κατάσχεση».

Κληθείς να διευκρινίσει εάν οι συγκεκριμένες ποσότητες ναρκωτικών προορίζονταν αποκλειστικά για την κυπριακή αγορά, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι «από τις ενδείξεις που έχουμε φαίνεται ότι ήταν για την κυπριακή αγορά. Το σημαντικό για μας είναι ότι αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά αυτές οι μεγάλες ποσότητες που μεταφραζόμενες σε δόσεις, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για πολλές χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια δόσεις».

Αναφορικά με τον ρόλο ατόμων που βρίκονται στις Κεντρικές Φυλακές στην υπόθεση, ο κ. Ανδρέου είπε ότι «οι εξετάσεις ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, αλλά τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα τα οποία είχαμε εξασφαλίσει ξεκινούν έξι μήνες προηγουμένως, όπου εξασφαλίσαμε μαρτυρία. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους, αν όχι όλοι, δεν βρίσκονταν στις φύλακες».

Ερωτηθείς κατά πόσον οι φωτοβολίδες και οι κροτίδες που εντοπίστηκαν προορίζονταν για χρήση σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι «ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν και πέραν των 1000 επικίνδυνων αντικειμένων που αφορούν κροτίδες, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά ακόμα και καπνογόνα, τα οποία πιστεύεται ότι ήταν για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες παράνομες ενέργειες, χωρίς να αποκλείεται και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες».

Τέλος, ερωτηθείς κατά πόσον βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΔΑΟΕ κι άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι «έχουμε άλλες τέσσερις τις μεγάλες υποθέσεις στο ενεργητικό μας, για παράδειγμα, υπόθεση με σχεδόν μισό τόνο κεταμίνης, όπως επίσης και τη συνωμοσία για φόνο δύο αλλοδαπών προσώπων σε συνεργασία με αρχές της Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας. Όμως ναι, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση».

«Θα συνεχίζουμε τη διερεύνηση με τον ρυθμό και τον τρόπο που διερευνούμε, δηλαδή χωρίς να βλέπει οτιδήποτε το φως της δημοσιότητας μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συλλήψεις», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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